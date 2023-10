Netflix: la serie con capítulos de 20 minutos que te hará estallar de la risa

Una de ellas es "Brooklyn 99", una serie estadounidense de comedia de policía procesal creada por Dan Goor y Michael Schur. Se estrenó en el 2013 y fue producida como una comedia mono cámara, Fox encargó originalmente 13 episodios para su primera temporada.

Luego de la repercusión que tuvo y varios inconvenientes en el camino logró triunfar, y hoy cuenta con un total de 8 temporadas, y todas están disponibles en la plataforma. En total suman 153 capítulos, con una duración menor a 25 minutos.

"El brillante pero inmaduro detective de Brooklyn Jake Peralta debe aprender a seguir las reglas y ser un jugador de equipo cuando su escuadrón tiene un nuevo capitán exigente", indica la sinopsis oficial de Netflix.

La serie gira en torno a Jake Peralta, un talentoso pero inmaduro detective del DPNY en la ficticia comisaría 99 de Brooklyn, que a menudo entra en conflicto con su oficial al mando, el serio y severo capitán Raymond Holt.

