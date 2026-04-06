Netflix: la serie de ciencia ficción y thriller que trata sobre viajes en el tiempo
Una serie francesa combina ciencia ficción, thriller y drama en una fórmula que no falla.
El catálogo de Netflix sigue apostando fuerte por producciones europeas, y Francia se posiciona como uno de los grandes protagonistas con historias que capturan a los suscriptores desde el primer capítulo. Entre ellas aparece una serie que con solo 6 capítulos logró convertirse en una de las más recomendadas dentro del género.
Intensa, corta y completamente atrapante, esta producción mezcla elementos de ciencia ficción con crimen e intriga, logrando una historia que no da respiro. Desde su llegada a la plataforma en 2023, se mantiene como una de las grandes opciones para quienes buscan algo distinto dentro de Netflix.
Con solo 6 capítulos, esta serie demuestra que no hace falta una larga duración para impactar. En poco tiempo, logra desarrollar una historia compleja, emocionante y muy bien construida.
Si buscás una serie diferente, con giros constantes y una propuesta original dentro de Netflix, es una de las mejores opciones disponibles hoy.
De qué trata "Vórtice"
La historia sigue a Ludovic, un policía que logra reconectarse con su esposa fallecida gracias a una falla en un sistema de realidad virtual.
A partir de este hecho extraordinario, descubre que puede comunicarse con ella en el pasado, lo que abre la puerta a una posibilidad inesperada: intentar cambiar el destino y evitar su muerte.
Sin embargo, alterar el tiempo no es sencillo, y cada decisión trae consecuencias. La serie juega constantemente con las líneas temporales, generando tensión, misterio y giros inesperados.
Con una narrativa dinámica, la historia combina:
- Ciencia ficción
- Thriller policial
- Drama emocional
Todo en un equilibrio que mantiene al espectador atrapado de principio a fin.
Reparto de "Vórtice"
El elenco es otro de los puntos fuertes de la serie:
- Tomer Sisley como Ludovic Béguin
- Camille Claris como Mélanie
- Anaïs Parello como Juliette
- Zineb Triki como Parvana Rabani
- Maxime Gueguen como Sam
Las actuaciones acompañan perfectamente el ritmo de la historia, aportando profundidad emocional a un relato cargado de tensión.
Trailer de "Vórtice"
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