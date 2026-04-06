Netflix: la serie de ciencia ficción y thriller que trata sobre viajes en el tiempo

A partir de este hecho extraordinario, descubre que puede comunicarse con ella en el pasado, lo que abre la puerta a una posibilidad inesperada: intentar cambiar el destino y evitar su muerte.

Sin embargo, alterar el tiempo no es sencillo, y cada decisión trae consecuencias. La serie juega constantemente con las líneas temporales, generando tensión, misterio y giros inesperados.

Con una narrativa dinámica, la historia combina:

Ciencia ficción

Thriller policial

Drama emocional

Todo en un equilibrio que mantiene al espectador atrapado de principio a fin.

Reparto de "Vórtice"

El elenco es otro de los puntos fuertes de la serie:

Tomer Sisley como Ludovic Béguin

Camille Claris como Mélanie

Anaïs Parello como Juliette

Zineb Triki como Parvana Rabani

Maxime Gueguen como Sam

Las actuaciones acompañan perfectamente el ritmo de la historia, aportando profundidad emocional a un relato cargado de tensión.

Trailer de "Vórtice"

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