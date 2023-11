Netflix: la serie coreana que es furor y que busca reemplazar a "El juego del calamar"

En esta serie de 12 episodios no vencerá el que tenga mayor fortaleza física, sino aquel que destaque por su capacidad mental, por su inteligencia y posibilidad de planear estrategias, con competencias de cartas, juegos de reconocimiento de patrones y una sala de escape.

"Doce concursantes se enfrentan en juegos de ingenio, estrategia y sabiduría durante seis noches y siete días. ¿Quién se llevará la victoria final?", indica la sinoposis oficial de Netflix.

The Devil's Plan | Official Trailer | Netflix [ENG SUB]