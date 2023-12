Reseña de "The Crown": el final de la serie de Netflix es una montaña rusa de emociones

Peter Morgan encontró la forma de llevar "The Crown" a ser una serie dura, pero no fuerte, difícil de ver, pero no de seguir. Su juego con el guion fue tan extremo que alcanzó todo tipo de éxitos. Sin embargo, en esta última temporada, debo decir, que se superó a sí mismo, en especial luego de verse afectado por la muerte de Isabel II en medio del rodaje de esta edición (imposible no mencionar el homenaje que le rindió en el último episodio). En esta ocasión consiguió dividir el guion llevándolo a enfrentar la sensibilidad que tal hecho histórico necesitaba.

the crown

Pero no sólo porque la verdadera musa de esta historia, Isabel II, perdió la vida, sino por los tópicos que debió tocar en esta serie cronológica sobre los Windsor: la tensión entre el Príncipe William y el Rey Carlos III, la relación entre la monarquía y el Primer ministro Tony Blair después de la muerte de Lady Di y, por último, el destino de Kate Middleton luego de comprometerse con el Príncipe y actual heredero al trono. Con esto ordenó, técnicamente qué sucedió en la familia real británica tras la muerte de Diana de Gales y cómo fueron las reacciones subsiguientes, al igual que la vida de los principales afectados: William y Harry.

De todas maneras, más allá de que el guion técnicamente es sublime, ordenado, difícil, pero atractivo, nada hubiese sido igual sin el nivel de las actuaciones del elenco. Durante todas sus temporadas, "The Crown" renovó a sus actores para adaptar cada época de Sus Majestades y sus Altezas Reales y, para su final, encontró a alguno de los mejores. No es fácil la etapa del actual Rey Carlos que Dominic West tuvo que interpretar, pero aún así lo hizo de tal forma que su falsa empatía y su disociación con los sentimientos de sus hijos en su peor momento fue tan creíble que incluso terminó siendo reprochable.

the crown El elenco de The Crown 6. Foto: (Netflix)

Asimismo sucedió con Ed McVey, quien le da vida al joven Príncipe William y quien toma un protagonismo llamativo. Si bien tiene reacciones exageradas que, me cuesta creer que el verdadero heredero al trono las haya tenido, su dolor es creíble, el cambio de su vida también. La muerte de una madre, perfectamente interpretada por Elizabeth Debicki, no es fácil y mucho menos siendo tan conocido a nivel mundial, viendo a personas llorar aunque no los conozcas. El sentimiento y su pena traspasó la pantalla llevando a la serie a ser, gracias a su interpretación, esta montaña rusa de emociones entre el dolor, el odio y la manía de culpar a personas que, a pesar de que no hicieron las cosas bien, no tienen la culpa.

A su vez, Jonathan Pryce como Felipe de Edimburgo, Imelda Staunton en la piel de Isabel II y Meg Bellamy dándole vida a Kate Middleton son un trío perfecto para esta disputa que, tras la muerte de Diana, termina siendo la protagonista. Ellos forman parte de este trasfondo doloroso de William que, a diferencia de Harry, toma el completo protagonismo de una tira con un final tan excelente como sus primeras cinco temporadas. Una obra de arte emocionante, atrapante y, a pesar de ser real, que te introduce en un mundo utópico con datos increíbles. Una clase magistral de historia y cómo hacer historia adelante de una pantalla.

the crown Imelda Staunton. Foto: (Netflix)

Porque, por si esto fuera poco, la ambición en torno a su puesta en escena, su vestuario y su musicalización terminó llevando, a cada espectador alrededor del mundo, a siete años dentro de la Monarquía Británica. La caracterización de cada personaje, la escenografía con sus inmensos castillos adaptando Buckingham, Windsor y Balmoral, así como Kensignton y los institutos de cada aristócrata marcó un antes y un después en las adaptaciones de época. "The Crown" termina su relato en Netflix de la forma en la que lo empezó: llena de lujos, perfección en todos sus sentidos, con emoción y drama y un homenaje necesario a Isabel II, a quien siempre retrataron con respeto pese a la dureza de su propia historia de vida.