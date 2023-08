Netflix retrasa uno de sus estrenos más esperados: cuál es

Es por esto que la actriz de Stranger Things, Millie Bobby Brown, tendrá que esperar hasta el 2024 para enfrentarse contra el dragón que la acecha en Damsel. La película "Damsel" es un film de fantasía épica dirigida, por el español Juan Carlos Fresnadillo (Intacto, 28 semanas después), que tenía previsto estrenarse el próximo 13 de octubre, pero ahora todo indica que tendrá que esperar hasta el 2024 para estar presente en el catálogo de la plataforma.

Qué películas de Netflix fueron retrasadas para 2023

Damsel no fue el único estreno que tenía previsto su lanzamiento en Netflix para este segundo semestre del año. También forman parte de la lista: The Killer, el thriller de David Fincher con Michael Fassbender; Maestro, el biopic de Leonard Bernstein dirigido y protagonizado por Bradley Cooper; o The Wonderful Story of Henry Sugar, la adaptación de Roald Dahl dirigida por Wes Anderson.

Asimismo, llama la atención que ya no hay rastro en el calendario de A Family Affair, una comedia romántica con Nicole Kidman, Zac Efron y Joey King que ya no se estrenará en Acción de Gracias como estaba previsto; o Shirley, el biopic de Shirley Chisholm, la primera congresista afroamericana de EE UU, protagonizado por Regina King con guion y dirección de John Ridley (12 años de esclavitud).

Para seguir llenando la lista, tampoco se estrenarán la comedia espacial Spaceman, con Adam Sandler; ni Players, con Gina Rodriguez; ni Lift, una comedia de acción protagonizada por Kevin Hart.

Lamentablemente estas producciones deberán esperar (por el momento) al año que viene y tratar de encontrar un lugar cómodo en el calendario de Netflix para pactar su estreno.

Tráiler de "Damsel"

DAMSEL Teaser Español Latino (2023) Netflix Preview