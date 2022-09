Series coreanas y japonesas que se estrenan en Netflix

SINOPSIS: Tres hermanas muy unidas que crecieron solas y en la pobreza se ven enredadas en una conspiración que involucra a los ricos y poderosos.

REPARTO: Kim Go Eun, Nam Ji Hyun y Park Ji Hoo

The Glory

the glory serie netflix

Título en esáñol: La gloria

ESTRENO: diciembre 2022

SINOPSIS: Song Hye Kyo vuelve a Netflix junto a Lee Do Hyun. La guionista Kim Eun-sook es la misma que escribió "Descendientes del sol" y el clásico "Secret Garden". Se estrena este año.

"The Glory" narra la historia de venganza de una estudiante de secundaria que soñaba con convertirse en arquitecta, pero tuvo que abandonar la escuela debido al bullying que sufría. El destino hará que se encuentre con su agresora de la forma más inesperada.

REPARTO: Song Hye Kyo, Lee Do Hyun, Im Ji Yun, Shin Ye Eun, Park Sung Hoon, Son Sook

The Fabulous

The Fabulous serie netflix

Título en español: La vida fabulosa

ESTRENO: noviembre de 2022

SINOPSIS: Junto a Choi Min Ho y Chae Soo-bin, este 2022 se estrena “The Fabulous”, un nuevo drama ambientado en la industria de la moda.

"La vida fabulosa es sobre los sueños, amistades y romances de jóvenes que trabajan en la industria de la moda. Es un drama romántico muy realista", contó su protagonista Chae Soo Bin.

Min Ho agregó que "en el drama presentamos a la industria de la moda, así que habrá episodios con detalles sobre las modelos y el personal. Espero que les guste".

En la serie, Ji Woo Min (Min Ho) es un editor de fotografía que crece y se desarrolla una vez que descubre el amor. Pyo Ji Eun (Soo Bin) trabaja como jefa de sección de una agencia de promoción de lujo "muy apasionada y se preocupa".

REPARTO: Choi Min Ho como Ji Woo Min y Chae Soo Bin como Pyo Ji Eun

Somebody

somebody serie netflix

ESTRENO: 2022

SINOPSIS: Un thriller con muchos suspenso, basada en un caso de homicidio en el que se ve implicado el uso de una aplicación de redes sociales mundialmente conocida.

REPARTO: Kim Young Kwang, Kang Hae Rim, Kim Yong Ji, Kim Soo Yeon.

Glitch

Anomalías | Avance oficial | Netflix

Título en español: Anomalías

ESTRENO: 7 de octubre

SINOPSIS: Es la historia de Jihyo, una joven que ve ovnis, y Bora, quien se encarga de investigar y rastrear extraterrestres. Ambas investigarán la desaparición del novio de Jihyo, pero descubrirá una extraña conspiración, con misterios sin resolver. La serie fue escrita por Gin Han Sai, quien también escribió "Extracurricular".

REPARTO: Jeon Yeo Been, NANA

Una chica del siglo XX

Una chica del siglo XX serie netflix

ESTRENO: 21 de octubre de 2022

SINOPSIS: Ambientada en 1999, muestra las amistades y el primer amor de una adolescente de 17 años que empieza a seguir a un chico para ayudar a su mejor amiga.

REPARTO: Kim You Jung, Byeon Woo Seok, Park Jung Woo

Estamos muertos: temporada 2

Estamos muertos | Anuncio de la temporada 2 | Netflix

ESTRENO: 2023

SINOPSIS: En la primera temporada se mostró a un grupo de jóvenes atrapados que debían encontrar una salida o acabar infectados luego de que un virus zombi se propaga por su escuela. La segunda temporada de Estamos Muertos e estrenará en Netflix en 2023.

REPARTO: Park Ji Hu, Yoon Chan Young, Cho Yi Hyun

Single’s inferno 2

Título en español: Cielo para dos

SINOPSIS: Este reality show de parejas, o programa de variedades como le llaman en Corea del Sur, fue un éxito en su primera temporada.

Moon Sae-hoon, de Infierno para solteros, se reunió en el escenario de Tudum con Choi Min Ho y Cho Yi Hyun antes de visitar a Shin Ji Yeon, de la primera temporada de Infierno para solteros, que ofreció a los fans una visita guiada por el set del reality.

D.P: El caza desertores, temporada 2

D. P El caza desertores serie netflix

SINOPSIS: La primera temporada de la serie se estrenó en 2021 y sacó a la luz problemas sociales de Corea ocultos. El New York Times la consideró una de las “mejores series internacionales de 2021”.

“D. P.: El cazadesertores” gira entorno a los miembros de la unidad de D. P. An Joonho (Jung Haein) y Han Hoyeul (Koo Kyohwan), quienes se cruzan con diversas historias mientras les siguen el rastro a otros soldados que abandonaron sus puestos.

La serie coreana cautivó al público y a la crítica por igual con personajes fascinantes inmersos en la novedosa premisa de soldados a la caza de sus pares desertores.

REPARTO: Jung Hae In, Koo Kyo hwan, Kim Sung Kyun, Son Suk Ku, Cho Hyun Chul.

Los N°1 de Corea

SINOPSIS: Los presentadores de Los Nº1 de Corea serán Yu Jae Seok, Lee Kwang Soo y Kim Yeon Koung. El nuevo reality gira en torno a oficios tradicionales.

Physical 100

Título en español: Habilidad física: 100

SINOPSIS: Una nueva serie en la que 100 concursantes compiten para ver quién está en mejor forma.

Hellbound: temporada 2

Hellbound | Season 2 Announcement | Netflix

Título en español: Rumbo al infierno 2

SINOPSIS: Encabezando la lista global de series de Netflix tras su estreno el pasado mes de noviembre, los fans del drama de fantasía oscura y de la serie original de dibujos animados estarán encantados de saber que Hellbound volverá pronto con una segunda temporada.

REPARTO: Yoo Ah In, Kim Hyun Joo, Park Jeong Min, Won Jin A, Yang Ik June, Kim Do Yoon, Kim Shin Rock, Ryu Kyung Soo

Series japonesas en Netflix: estrenos

Alice In Borderland

Alice in Borderland: Temporada 2 | Super TEASER TRÁILER | Netflix

ESTRENO: 22 de Diciembre

SINOPSIS: Para resolver el misterio de "Borderland" y volver a su mundo original, Arisu y sus compañeros deberán enfrentarse a juegos aún más difíciles y peligrosos.

REPARTO: Kento Yamazaki, Tao Tsuchiya, Nijiro Murakami, Ayaka Miyoshi, Dori Sakurada, Aya Asahina, Yuri Tsunematsu, Yuki Morinaga, Keita Machida, Hayato Isomura, Kai Inowaki, Katsuya Maikuma, Honami Sato, Nobuaki Kaneko, Tsuyoshi Abe, Sho Aoyagi, Riisa Naka, Tomohisa Yamashita

Siete pecados capitales: The Grudge Of Edinburg

The Seven Deadly Sins: El rencor de Edimburgo (Parte 1) | Avance oficial 2 | Netflix

ESTRENO: 22 de Diciembre

SINOPSIS: Una película completamente nueva de Los Siete Pecados Capitales con una historia original del autor Nakaba Suzuki. Sigue la historia de Tristán, el hijo del protagonista de Los Siete Pecados Capitales, Meliodas, y de su esposa, Elizabeth.

Mientras acepta los poderes heredados de sus padres, Tristán se hace amigo de los misteriosos clanes de las hadas y los gigantes y lucha por proteger a su familia. Esta película, que une las historias de Los Siete Pecados Capitales y Los Cuatro Caballeros del Apocalipsis, presenta una historia inédita de Los Siete Pecados Capitales.

REPARTO: Ayumu Murase, Mikako Komatsu, Yuki Kaji, Sora Amamiya, Jun Fukuyama, Aoi Yuki, Tatsuhisa Suzuki, Yuhei Takagi

The Way Of The Househusband: Temporada 2

ESTRENO: Enero 2023

SINOPSIS: Tatsu está de vuelta, trayendo otro torbellino de risas. Basada en la popular serie de manga que ha vendido más de 5,5 millones de copias, The Way of the Househusband tendrá una segunda temporada. El hombre conocido como el "Dragón Inmortal", que en su día fue una leyenda del bajo mundo japones, decide lavarse las manos de su vida como el yakuza más peligroso y convertirse en amo de casa. La serie cuenta con un elenco de personajes únicos, como Kenjiro Tsuda en el papel de Tatsu, Shizuka Ito como Miku, la esposa de Tatsu, y Kazuyuki Okitsu como Masa, el subordinado yakuza de Tatsu. Con la aparición de nuevos personajes únicos, como Koharu, la hermana de Torajiro (Yoshimasa Hosoya), el rival de Tatsu, la segunda temporada traerá aún más risas.

REPARTO: Kenjiro Tsuda, Shizuka Ito, Kazuyuki Okitsu, MAO, Jun Fukushima, Kimiko Saito, Yoshimasa Hosoya, Hochu Otsuka, Atsuko Tanaka

Aggretsuko: Temporada 5

ESTRENO: Febrero 2023

SINOPSIS: La serie Aggretsuko muestra la vida cotidiana de la trabajadora oficial Retsuko, que afronta sus frustraciones con su jefe y sus compañeros de trabajo cantando death metal. En esta temporada, después de que Haida renuncia a su trabajo, se ve obligada a abandonar su apartamento, propiedad de sus padres, y comienza a vivir en un cibercafé. Allí conoce a Shikabane, que parece haber renunciado a todo.

Retsuko decide vivir con Haida para salvarlo. Entonces, un hombre sospechoso que se hace llamar miembro de la Dieta viene a buscar a Retsuko...

REPARTO: Kaolip, Shingo Kato, Komegumi Koiwasaki, Maki Tsuruta, Sohta Arai, Rina Inoue, Yuki Takahashi, Chiharu Sasa, Katsuhisa Houki, Akiko Utsumi, Yohei Azakami, Mewhan