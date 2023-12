Netflix: últimos días para ver uno de los clásicos de Tim Burton antes que sea eliminado

De qué trata "El gran pez"

"El gran pez" (Big Fish) es una película dirigida por Tim Burton que fue estrenada en 2003. La trama se centra en la relación entre Edward Bloom, interpretado por Albert Finney en la vejez y Ewan McGregor en la juventud, y su hijo Will Bloom, interpretado por Billy Crudup. La historia está basada en la novela "Big Fish: A novel of mythic proportions" de Daniel Wallace.

Trata de las memorias de Edward Bloom, un hombre con una imaginación desbordante que tiende a exagerar y embellecer sus experiencias de vida, convirtiéndolas en cuentos fantásticos llenos de magia y seres extraordinarios. Su hijo Will, interpretado por Crudup, ha crecido cansado de escuchar estas historias y se distancia de su padre debido a la falta de conexión emocional y la percepción de que su padre no le ha contado la verdad sobre su vida.

El gran pez 1.png

La trama toma un giro cuando Will regresa a casa al enterarse de que su padre está gravemente enfermo. Durante la visita, Will intenta descubrir la verdad detrás de las historias de su padre y reconciliarse con él antes de que sea demasiado tarde. A medida que la película avanza, se revela una historia llena de fantasía, aventuras y personajes extraordinarios, lo que lleva a una emotiva exploración de la relación entre padres e hijos, la importancia de las historias y la aceptación de la inevitable fantasía que a menudo se encuentra en las experiencias de vida.

Tráiler de "El gran pez"

El gran pez - Trailer Español

Reparto de "El gran pez"

Albert Finney: Interpreta a Edward Bloom en su vejez.

Interpreta a Edward Bloom en su vejez. Ewan McGregor: Encarna a Edward Bloom en su juventud.

Encarna a Edward Bloom en su juventud. Billy Crudup: Da vida a Will Bloom, el hijo de Edward.

Da vida a Will Bloom, el hijo de Edward. Jessica Lange: Interpreta a Sandra Bloom, la esposa de Edward.

Interpreta a Sandra Bloom, la esposa de Edward. Helena Bonham Carter: Desempeña el papel de Jenny, una bruja que aparece en las historias de Edward.

Desempeña el papel de Jenny, una bruja que aparece en las historias de Edward. Alison Lohman: Encarna a Sandra Bloom en su juventud.

Encarna a Sandra Bloom en su juventud. Robert Guillaume: Interpreta al Dr. Bennett, el médico que atiende a Edward Bloom en su vejez.

Interpreta al Dr. Bennett, el médico que atiende a Edward Bloom en su vejez. Marion Cotillard: Da vida a Josephine, la esposa de Will Bloom.