Prime Video reveló el tráiler de "Off Campus", la serie basada en la saga literaria de Elle Kennedy

Esta primera temporada se centra específicamente en el romance entre dos personalidades contrastantes. Por un lado, conocemos a Hannah, una compositora talentosa pero reservada, y por otro a Garrett, el capitán y estrella del equipo de hockey. El vínculo entre ambos, definido como un encuentro de "polos opuestos", promete ser una mezcla de sensualidad y humor que servirá como eje central del relato.

La adaptación, creada para la televisión por Louisa Levy, cuenta con un reparto de rostros conocidos en el ámbito de las series juveniles y de prestigio: Ella Bright (The Crown) como Hannah y Belmont Cameli (Until Dawn) como Garrett. El elenco se completa con Mika Abdalla, Antonio Cipriano, Jalen Thomas Brooks, Josh Heuston y Stephen Kalyn.

En cuanto a la producción, Louisa Levy ejerce como co-showrunner y productora ejecutiva junto a Gina Fattore. El proyecto cuenta además con el respaldo de Temple Hill, con Wyck Godfrey y Marty Bowen a la cabeza, sumado a la participación de Leanna Billings y Neal Flaherty en la producción ejecutiva.

off campus

La base de fanáticos de "Off Campus" es masiva, respaldada por la trayectoria de Elle Kennedy, una autora de gran renombre presente en las listas de los más vendidos del New York Times y el Wall Street Journal. Con más de 50 novelas publicadas y 10 millones de ejemplares vendidos globalmente, el universo de Kennedy llega a la televisión con el sello de garantía de una historia que ya ha sido traducida a más de 25 idiomas, posicionándose como uno de los estrenos más esperados del año para los amantes del género romántico.