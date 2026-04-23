Prime Video reveló el tráiler de "Off Campus", la serie basada en la saga literaria de Elle Kennedy
La nueva producción tiene fecha de estreno para el próximo 13 de mayo. Conocé el primer adelanto y todos los detalles antes de su estreno.
El fenómeno literario que cautivó a millones de lectores en todo el mundo finalmente cobra vida. Prime Video presentó oficialmente el tráiler de "Off Campus", su nueva serie original inspirada en la aclamada saga de novelas de la autora Elle Kennedy. Con una propuesta que combina el drama deportivo con el romance juvenil, la producción llegará de forma masiva a más de 240 países y territorios el próximo 13 de mayo de 2026.
Para acompañar este anuncio, la plataforma también reveló una edición especial de la portada del primer libro, que ahora cuenta con la imagen de los protagonistas televisivos, Ella Bright y Belmont Cameli, consolidando el inicio de esta franquicia en el mundo del streaming.
Hockey, romance y el camino hacia la madurez
La trama de "Off Campus" se sumerge en los pasillos de la Universidad Briar para seguir a los integrantes de su equipo de élite de hockey sobre hielo. La historia no solo se enfoca en la adrenalina del deporte, sino también en las complejas relaciones que los jugadores establecen con las mujeres que forman parte de sus vidas. A través de este grupo de jóvenes, la serie explora temáticas como el autodescubrimiento, las lealtades profundas y el impacto emocional de las transiciones propias de la vida adulta.
Esta primera temporada se centra específicamente en el romance entre dos personalidades contrastantes. Por un lado, conocemos a Hannah, una compositora talentosa pero reservada, y por otro a Garrett, el capitán y estrella del equipo de hockey. El vínculo entre ambos, definido como un encuentro de "polos opuestos", promete ser una mezcla de sensualidad y humor que servirá como eje central del relato.
La adaptación, creada para la televisión por Louisa Levy, cuenta con un reparto de rostros conocidos en el ámbito de las series juveniles y de prestigio: Ella Bright (The Crown) como Hannah y Belmont Cameli (Until Dawn) como Garrett. El elenco se completa con Mika Abdalla, Antonio Cipriano, Jalen Thomas Brooks, Josh Heuston y Stephen Kalyn.
En cuanto a la producción, Louisa Levy ejerce como co-showrunner y productora ejecutiva junto a Gina Fattore. El proyecto cuenta además con el respaldo de Temple Hill, con Wyck Godfrey y Marty Bowen a la cabeza, sumado a la participación de Leanna Billings y Neal Flaherty en la producción ejecutiva.
La base de fanáticos de "Off Campus" es masiva, respaldada por la trayectoria de Elle Kennedy, una autora de gran renombre presente en las listas de los más vendidos del New York Times y el Wall Street Journal. Con más de 50 novelas publicadas y 10 millones de ejemplares vendidos globalmente, el universo de Kennedy llega a la televisión con el sello de garantía de una historia que ya ha sido traducida a más de 25 idiomas, posicionándose como uno de los estrenos más esperados del año para los amantes del género romántico.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario