Felipe Pettinato fue al cine tras la condena y lo fulminaron en redes: "La justicia de los ricos"

felipe pettinato

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El fallo, que determinó su responsabilidad por incendio culposo seguido de muerte, no implica cumplimiento efectivo de prisión, aunque sí establece una serie de condiciones, entre ellas la continuidad de tratamientos vinculados a sus adicciones y el cumplimiento de pautas de conducta.

En ese marco, su reaparición pública abrió un fuerte debate. Mientras algunos sostuvieron que tiene derecho a retomar su rutina tras atravesar el proceso judicial, otros lo criticaron con dureza por lo que interpretaron como una falta de empatía frente a lo ocurrido.

Hasta el momento, Pettinato no se pronunció sobre la polémica, pero su publicación volvió a instalar el tema en la agenda y generó un intenso intercambio de opiniones en el mundo digital.

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