Nicki Nicole denunció que le hackearon el Instagram en medio del escándalo entre Emilia Mernes y Tini Stoessel
Luego de que la cantante se viera involucrada en el escándalo de sus colegas, ella misma salió a aclarar la verdad de por qué dejó de seguir a Emilia.
El panorama de la música urbana en Argentina se vio sacudido en las últimas horas por una serie de eventos inusuales en las plataformas digitales de Nicki Nicole. Lo que comenzó como una interacción aparentemente menor en Instagram, terminó desencadenando un debate sobre la seguridad informática de las celebridades y la veracidad de sus descargos públicos. Todo se originó cuando los seguidores de la artista detectaron un "me gusta" desde su perfil oficial en una publicación que analizaba el supuesto quiebre en la relación entre otras referentes del género: Tini Stoessel, María Becerra y Emilia Mernes.
Este gesto virtual fue interpretado de inmediato por los usuarios como una toma de posición de la cantante rosarina en un conflicto ajeno. Ante la escalada de las especulaciones, la propia protagonista decidió romper el silencio a través de su cuenta en la red social X para brindar su versión de los hechos. Según explicó, su perfil había sido vulnerado por un tercero sin su consentimiento, lo que habría provocado no solo ese like accidental, sino también acciones de mayor gravedad que afectaron su comunicación directa con el público.
En sus mensajes aclaratorios, la intérprete detalló que, tras recuperar el control de su cuenta, descubrió que se habían enviado mensajes privados y se habían borrado elementos clave de su perfil. Entre las pérdidas más significativas, mencionó la desaparición de un canal de difusión que contaba con aproximadamente un millón de integrantes. "No sé quién hizo esto ni con qué fin", manifestó la artista, intentando desplazar el foco del polémico "me gusta" hacia la vulneración general de su privacidad.
Nicki Nicole buscó ser tajante al descartar que se tratara de un descuido personal o una interacción involuntaria mientras navegaba en la aplicación. De hecho, fue irónica al referirse a la situación para reafirmar que se trató de un hackeo: "Me encantaría decir que se me escapó un like", añadió en su defensa pública, dejando en claro que el incidente fue externo y malintencionado.
A pesar de las explicaciones, la recepción de sus palabras fue ambivalente. Una parte de su comunidad le brindó apoyo frente a la violación de su seguridad digital, pero otro sector de los usuarios se mostró escéptico. En diversas plataformas, creció la teoría de que el argumento del hackeo podría ser una estrategia de control de daños para justificar una interacción desafortunada en un momento de tensión entre sus colegas.
La trama sumó una cuota extra de misterio cuando, poco tiempo después de publicar estas aclaraciones, el perfil oficial de Nicki Nicole en X quedó inaccesible. Hasta el momento, reina el hermetismo sobre si esta baja responde a una decisión de la cantante para proteger sus datos o si los atacantes lograron tomar el control nuevamente. Lo cierto es que, sin actualizaciones oficiales, el episodio deja al descubierto la vulnerabilidad de las figuras públicas en un ecosistema digital donde cada movimiento es escrutado al detalle.
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