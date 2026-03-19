Nicki Nicole denunció que le hackearon el Instagram en medio del escándalo entre Emilia Mernes y Tini Stoessel

El panorama de la música urbana en Argentina se vio sacudido en las últimas horas por una serie de eventos inusuales en las plataformas digitales de Nicki Nicole. Lo que comenzó como una interacción aparentemente menor en Instagram, terminó desencadenando un debate sobre la seguridad informática de las celebridades y la veracidad de sus descargos públicos. Todo se originó cuando los seguidores de la artista detectaron un "me gusta" desde su perfil oficial en una publicación que analizaba el supuesto quiebre en la relación entre otras referentes del género: Tini Stoessel, María Becerra y Emilia Mernes.