Nicki Nicole se presentó en el Teatro Colón y brindó un show íntimo y emocionante
La joven artista le dio a sus fanáticos una experiencia integral: música, narrativa y emoción en un formato sinfónico que resignificó su repertorio.
Reafirmando la expansión de su obra y la profundidad de su propuesta artística, Nicki Nicole iluminó el Teatro Colón de Buenos Aires con un espectáculo concebido como una experiencia integral: música, narrativa y emoción entrelazadas en un formato sinfónico que resignificó su repertorio.
Su llegada al Colón, uno de los escenarios más prestigiosos del mundo, marcó un punto de inflexión en la música argentina contemporánea. Con este concierto, se convirtió en la primera artista de su generación y del movimiento urbano argentino en presentar una propuesta sinfónica propia en este emblemático teatro.
El espectáculo fue diseñado como un viaje emocional dividido en capítulos. A lo largo de la noche, la artista recorrió distintos universos: la exposición pública, la memoria, la infancia, las heridas, el vacío y la reconstrucción. Cada bloque narrativo construyó una experiencia sensorial que trascendió el formato tradicional de concierto para convertirse en obra conceptual.
Bajo la dirección del músico y compositor Nico Sorin, más de 70 instrumentistas acompañaron a Nicki Nicole en nuevas versiones de canciones que marcaron su carrera. Temas como “Colocao”, “Sheite”, “Wapo Traketero” y “Recuerdos” adquirieron una dimensión inédita, mientras que piezas como “Ya No – Entre Nosotros”, “Se Va 1 Llegan 2”, “Mala Vida” y “Perdido” revelaron una profundidad renovada en clave sinfónica.
La noche estuvo atravesada por colaboraciones que ampliaron aún más el alcance del proyecto. Con Milo J interpretó “Dispara” y “Alumbre”, consolidando un diálogo generacional dentro de la escena argentina. Junto a Cazzu resignificó “Zona de Promesas” en una versión con matices folklóricos. Y con Jorge Drexler compartió una delicada interpretación de “Sea”, aportando un clima de intimidad y sofisticación que reforzó la dimensión artística del encuentro.
También hubo espacio para momentos de alto impacto como “Boquitas Pintadas” y “Años Luz”, que sumaron nuevas capas sonoras y escénicas a una propuesta que integró arreglos orquestales, intervenciones corales y una cuidada puesta conceptual.
La potencia vocal de Nicki Nicole fue el eje de la noche. Su capacidad para atravesar géneros y sostener una interpretación emocionalmente honesta encontró en el formato sinfónico un territorio expansivo, sin perder la identidad que la posicionó como una de las artistas más influyentes de su generación.
Este concierto no fue una adaptación: fue una expansión. Una declaración artística que proyecta su universo creativo hacia nuevas audiencias y consolida su presencia en el mapa global desde una identidad propia.
