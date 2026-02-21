Nicki Nicole se presentó en el Teatro Colón y brindó un show íntimo y emocionante

Embed - Dale Play on Instagram: "@nicki.nicole y @milo.j " View this post on Instagram

También hubo espacio para momentos de alto impacto como “Boquitas Pintadas” y “Años Luz”, que sumaron nuevas capas sonoras y escénicas a una propuesta que integró arreglos orquestales, intervenciones corales y una cuidada puesta conceptual.

La potencia vocal de Nicki Nicole fue el eje de la noche. Su capacidad para atravesar géneros y sostener una interpretación emocionalmente honesta encontró en el formato sinfónico un territorio expansivo, sin perder la identidad que la posicionó como una de las artistas más influyentes de su generación.

Este concierto no fue una adaptación: fue una expansión. Una declaración artística que proyecta su universo creativo hacia nuevas audiencias y consolida su presencia en el mapa global desde una identidad propia.