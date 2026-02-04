A qué hora ver hoy miércoles MasterChef Celebrity y quién es el invitado especial
La competencia se correrá del molde con una visita estelar que aportará emoción, show y un aire completamente distinto a la cocina más famosa del país.
La noche de MasterChef Celebrity no será una más. En la próxima gala, el reality de Telefe incorporará un ingrediente extra que promete sacudir la rutina del programa y sorprender tanto a los famosos como al exigente jurado.
Tal como se adelantó en la promo oficial del canal, Nico Vázquez será el invitado especial del programa. Su presencia no pasará desapercibida y todo indica que su llegada transformará la cocina en un verdadero escenario, donde no solo habrá platos en juego, sino también emociones a flor de piel.
Con un perfil fuertemente ligado al teatro y al espectáculo, la participación del actor anticipa una velada diferente, cargada de energía y momentos memorables. Entre risas, tensión y creatividad, la competencia se prepara para una gala que promete dar que hablar y dejar huella en esta edición de MasterChef Celebrity.
Quiénes subieron al balcón y quiénes tuvieron delantal gris
La competencia entró en una nueva etapa este martes en MasterChef Celebrity, con un desafío que puso a prueba la técnica y el temple de los participantes: trabajar distintos cortes de carne. La jornada comenzó con una exhibición a cargo de carniceros profesionales, quienes explicaron el desposte de cada pieza y entregaron los cortes directamente en las mesadas de los famosos, elevando la exigencia desde el primer minuto.
Tras la degustación, Ian Lucas y Cachete Sierra se destacaron por sus preparaciones y recibieron las mejores devoluciones del jurado, lo que les aseguró un lugar en el balcón. El último cupo se definió entre Marixa Balli y Evangelina Anderson, ambas fuera de su zona de confort por no consumir carne, y fue Anderson quien logró convencer al jurado y completar la terna de la noche. En cambio, el Turco Husain, Andy Chango y el Chino no lograron superar el reto y quedaron con delantal gris, por lo que deberán volver a cocinar el próximo domingo.
A qué hora y cómo ver en vivo MasterChef Celebrity
La nueva emisión de MasterChef Celebrity se podrá ver este miércoles, desde las 22 horas bajo la conducción de Wanda Nara, por la pantalla de Telefe, Twitch y YouTube del canal. También a través de la página de MiTelefe.
Además, la transmisión se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones de Flow, Telecentro Play y DirecTV Go
Temas
Te puede interesar
Lo que se lee ahora
Las Más Leídas
Dejá tu comentario