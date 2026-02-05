El besazo que Emilia Attias y La Reini Sofi Gonet en MasterChef Celebrity
En una gala cargada de adrenalina y talento, las participantes dejaron mudo al jurado del reality de cocina.
En la emisión de este miércoles, Masterchef Celebrity hizo sus versiones de "Romeo & Julieta" con la dirección de Nico Vázquez. Uno de los momentos que llamó la atención fue el besos que se dieron dos de las participantes.
Todo comenzó con el beneficio dorado de Sofia “La Reini”, quien tras ganar la medalla de oro obtuvo el poder de armar las parejas de la noche. Con una mezcla de humor y estrategia, la influencer decidió que ella sería Julieta y eligió a Emilia Attias como su Romeo, una dupla que prometía intensidad desde el primer minuto.
Antes de enfrentar al jurado y a Nico Vázquez, la complicidad entre las participantes quedó sellada en un diálogo cargado de picardía mientras repasaban el guion. Al ver que la escena de Shakespeare mencionaba un encuentro cercano, fue La Reini quien lanzó la propuesta sin dudar: "Dice chape, dice beso... yo estoy para el chape.
La escena comenzó con una Emilia Attias totalmente consustanciada en su rol masculino, utilizando un lenguaje poético para abordar a su Julieta: "Si con mi mano he profanado tan divino altar, perdonadme. Mi boca borrará la mancha cual peregrino ruboroso con un beso".
Lejos de intimidarse, Sofía siguió el juego por lo que la respuesta de "Julieta" Reini fue: "El santo oye con serenidad las súplicas, pues oídme serena mientras mis labios rezan y los vuestros me purifican". Para cerrar con su increíble actuación, sellaron la química del dúo con un beso apasionado.
Como espectador de lujo y conocedor del género, Nico Vázquez no ocultó su asombro ante la entrega de las competidoras y expresó: "¡Excelente! Entendió todo, entendió todo lo que dimos. ¡Qué lindo! Me encantó esta primera prueba, es un trabajo fantástico". Por último, lejos de la formalidad, Emilia Attias y Sofía "La Reini" volvieron a besarse frente a sus compañeros, sellando el fin de la prueba.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario