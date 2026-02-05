El besazo que Emilia Attias y La Reini Sofi Gonet en MasterChef Celebrity



La escena comenzó con una Emilia Attias totalmente consustanciada en su rol masculino, utilizando un lenguaje poético para abordar a su Julieta: "Si con mi mano he profanado tan divino altar, perdonadme. Mi boca borrará la mancha cual peregrino ruboroso con un beso".

Lejos de intimidarse, Sofía siguió el juego por lo que la respuesta de "Julieta" Reini fue: "El santo oye con serenidad las súplicas, pues oídme serena mientras mis labios rezan y los vuestros me purifican". Para cerrar con su increíble actuación, sellaron la química del dúo con un beso apasionado.

Como espectador de lujo y conocedor del género, Nico Vázquez no ocultó su asombro ante la entrega de las competidoras y expresó: "¡Excelente! Entendió todo, entendió todo lo que dimos. ¡Qué lindo! Me encantó esta primera prueba, es un trabajo fantástico". Por último, lejos de la formalidad, Emilia Attias y Sofía "La Reini" volvieron a besarse frente a sus compañeros, sellando el fin de la prueba.