Nico Occhiato habló tras la polémica con la China Suárez: "Ella tiene derecho a pedir y nosotros a decir que no"

En diálogo con Pamela David, el conductor reafirmó que la decisión fue puramente profesional: “Nosotros dijimos que si esa era la condición, preferíamos no hacer la nota. No nos ofendimos, simplemente no tenía que ver con el programa. Fue clarísimo desde el principio”.

Mientras tanto, en las redes, el tema sigue siendo tendencia y divide opiniones entre quienes apoyan la decisión de la producción y quienes creen que la actriz fue malinterpretada. Lo cierto es que, más allá de los rumores, Occhiato dejó en claro que su prioridad es mantener la coherencia en la línea editorial del canal y respetar la independencia de cada uno de los programas de Luzu.