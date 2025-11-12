Nico Occhiato habló tras la polémica con la China Suárez: "Ella tiene derecho a pedir y nosotros a decir que no"
El conductor de Luzu TV aclaró los motivos que llevaron a cancelar la entrevista con la actriz y explicó qué pasó realmente detrás de cámara.
Nico Occhiato decidió hablar tras varios días de especulaciones sobre la frustrada entrevista de la China Suárez en Luzu TV. En medio del revuelo mediático, el conductor y productor del canal de streaming salió a aclarar los motivos de la cancelación y fue contundente: “Ella tiene derecho a pedir lo que quiera, y nosotros a decir que no”.
Su explicación llegó luego de que la polémica se instalara tanto en redes como en los medios, con versiones cruzadas sobre supuestas exigencias por parte de la actriz.
El exCombate detalló cómo se desarrolló la situación: “Nos ofrecen hacer la nota, como pasa con todos los medios cuando hay prensa de una película. Se la propusieron a Nadie dice Nada, y yo, como programador, consideré que Diego Leuco o Fede Popgold podían hacerle una mejor entrevista. Por eso dije que la hiciera alguno de ellos”, relató ante los móviles que lo esperaban en la puerta de su auto.
Sin embargo, según explicó, la tensión surgió cuando el entorno de la actriz habría pedido que él apareciera durante la charla. “Ahí es cuando nos enteramos de que al parecer querían que yo intervenga en la nota. Pero nunca me metí en una entrevista de otro programa. No tenía sentido hacerlo esta vez”, remarcó.
Lejos de alimentar la polémica, Occhiato bajó el tono y aclaró que no hubo enojo ni conflicto personal: “Ella tiene todo el derecho a pedir, y nosotros el derecho a decir que no. Fue una diferencia de formatos, nada más”. Además, reconoció que valora el trabajo de Leuco, a quien definió como “uno de los mejores entrevistadores del momento”.
En diálogo con Pamela David, el conductor reafirmó que la decisión fue puramente profesional: “Nosotros dijimos que si esa era la condición, preferíamos no hacer la nota. No nos ofendimos, simplemente no tenía que ver con el programa. Fue clarísimo desde el principio”.
Mientras tanto, en las redes, el tema sigue siendo tendencia y divide opiniones entre quienes apoyan la decisión de la producción y quienes creen que la actriz fue malinterpretada. Lo cierto es que, más allá de los rumores, Occhiato dejó en claro que su prioridad es mantener la coherencia en la línea editorial del canal y respetar la independencia de cada uno de los programas de Luzu.
