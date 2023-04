Estafas en viajes : qué vínculos hay entre la empresa Turismo Felgueres y Nico Occhiato

Esto no sólo no sucedió sino que, además, la compañía pareciera haber desaparecido de la faz de la tierra: no atienden sus teléfonos, la web dejó de funcionar desde este miércoles por la tarde y el empresario a cargo -además de eliminar su cuenta de Instagram- apagó su celular y se esfumó, en lo que pareciera haber sido una verdadera gran estafa.

En torno a esta situación, más de 200 expedientes fueron iniciados a raíz de las denuncias que los afectados realizaron tan pronto como se dieron cuenta de lo que estaba pasando.

Lo llamativo en este caso es que, de acuerdo a los testimonios de las víctimas de estafa, Gerardo Berra, CEO de la empresa de turismo estaría vinculado con Luzu TV, el medio de transmisiones vía streaming que pertenece a Nico Occhiato. De hecho, hay publicaciones en las redes sociales que confirman este nexo, dado que el conductor hace propaganda de la agencia de viajes e insta a los espectadores a embarcarse en la -ahora- penosa aventura de pagar para no viajar.

Por el momento, ni Occhiato ni Luzu TV se han pronunciado al respecto, aunque se espera que realicen algún tipo de descargo a la brevedad, entendiendo la gravedad de la situación que los involucra de algún modo.

