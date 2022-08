Qué dijo Nazarena Di Serio sobre los rumores de romance con Nico Occhiato

“Esa noticia me dio bronca porque estábamos cenando los dos en el mismo lugar, pero en mesas distintas. Con Nico, está todo bien, pero no lo conozco para nada, no hablo con él, no habla él conmigo, ni nos tenemos en instagram, cero relación. Una periodista me preguntó, le dije exactamente lo mismo que estoy diciendo ahora y salieron a decir que se confirmó un romance”, comentó.

Luego, agregó: “Capaz iremos a los mismos lugares de casualidad, pero no tengo nada que ver con él, no nos tenemos en WhatsApp es un romance muy ‘cualquiera’. Yo estoy sola y estoy muy bien sola. Estoy esperando a cruzarme a esa periodista para preguntarle por qué inventó eso, con una sonrisa obviamente”.