Conocé a todos los invitados de La Peña de Morfi para este domingo 23 de agosto

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Además, el escenario recibirá a Nahuel Pennisi, quien compartirá su música con el público y cantará uno de sus últimos lanzamientos en video "Zamba para no morir" a modo de homenajear a Mercedes Sosa. También estarán Euge Quevedo y La Banda de Carlitos, mientras que Ahyre llegará con su propuesta de folklore renovado.