Conocé a todos los invitados de La Peña de Morfi para este domingo 23 de agosto
Con la conducción de Diego Leuco y Carina Zampini, enterate quiénes serán parte de La Peña de Morfi este domingo 23 de agosto.
Este domingo 23 de agosto desde las 13.30, La Peña de Morfi tendrá una nueva edición con una lista de invitados que combinará música, entrevistas, humor y la esperada visita de Nico Vázquez. El actor y conductor será una de las figuras destacadas del programa que conducen Diego Leuco y Carina Zampini.
En su paso por el ciclo de Telefe, adelantará detalles de Popstars, el nuevo fenómeno musical que buscará encontrar a las próximas grandes estrellas del pop argentino.
Además, el escenario recibirá a Nahuel Pennisi, quien compartirá su música con el público y cantará uno de sus últimos lanzamientos en video "Zamba para no morir" a modo de homenajear a Mercedes Sosa. También estarán Euge Quevedo y La Banda de Carlitos, mientras que Ahyre llegará con su propuesta de folklore renovado.
Entre los invitados también se encuentra Luchi Patrone, quien protagonizará una entrevista especial durante el programa.
Como es habitual, la gastronomía tendrá su espacio con Santiago Giorgini y Felicitas Pizarro, mientras que Pichu Straneo, Pachu Peña y Nazareno Mottola aportarán el humor. En el segmento deportivo Lo del Turco, Claudio Turco Husaín repasará las principales novedades.
De esta manera, La Peña de Morfi prepara una nueva tarde de música, entretenimiento y encuentros para este domingo 23 de agosto, desde las 13.30, por Telefe.
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