Quién fue eliminado del Team Soledad en el tercer round de La Voz Argentina
Finalizó una nueva etapa en el reality show de música de Telefe. Conocé quién fue el artista eliminado.
Este jueves, en La Voz Argentina 2025 (Telefe), el Team Soledad protagonizó el tercer round de batallas, donde uno de sus integrantes quedó afuera de competencia.
Los duelos vocales enfrentaron a Milena Salamanca, Agustín Carletti y Mauricio Tarantola; Valentina Otero y Luis González y Milagros Gerez Amud con Violeta Lemo.
La coach eligió como ganadores a Agustín y Mauricio, Luis y Milagros de cada una de las batallas. De esta manera, Milena, Valentina y Violeta debieron volver a cantar, y su destino en el talent show musical quedó en manos del puntaje de Lali, Luck Ra y los Miranda!.
Luego de tres increíbles performances, llegó el momento de saber quién fue la participante que obtuvo el mayor puntaje y sigue en La Voz Argentina 2025 camino a la gran final.
"Quien se mete en la próxima etapa, quien sigue en el Team Soledad es Valentina Otero", anunció Nico Occhiato. Al escucharlo, la participante se emocionó y confesó que no se la esperaba. Antes de anunciar a la eliminada, subió todo el Team Soledad al escenario.
"Quien sigue en La Voz Argentina, continúa y se mete en las etapas finales del Team Soledad esta noche es Violeta Lemo. Y despedimos a una gran artista, a la gran Milena Salamanca. Felicitaciones Mile, hiciste un gran concurso, la rompiste toda", expresó Occhiato.
Rápidamente, Soledad se acercó al escenario a abrazar a la participante eliminada y expresó: "Nos vamos a encontrar en muchos lugares. Estoy segura que esto que viniste a buscar acá lo vas a lograr, que mucha gente más aprecie tu arte. Un honor".
Así quedó el team de Soledad después del 3° round
- Agustín Carletti y Mauricio Tarantola.
- Luis González.
- Milagros Gerez Amud.
- Valentina Otero.
- Violeta Patricia Lemo.
El piropo que Lali Espósito le dijo a Soledad Pastorutti en La Voz Argentina
En La Voz Argentina 2025, Lali Espósito protagonizó un momento desopilante al hacer una confesión inesperada y picante sobre Soledad Pastorutti, su colega en el jurado del certamen musical.
Al inicio del programa, los coaches desfilaron sus estilos y cuando la intérprete de folklore mostró su look, Lali reaccionó de inmediato: "No, no, no", exclamó con entusiasmo. Juliana Gattas no tardó en sumarse a los halagos: "Hermosa", dijo admirada.
"Qué mujer que despierta pasiones", lanzó la estrella pop, y luego confesó: "Tengo a todos mis amigos enamorados de La Sole, a mis amigas enamoradas de La Sole. Te lo juro, eh. Mis amigos que están en pareja dicen 'ella sabe que la Sole para mí...".
El conductor Nico Occhiato aprovechó el divertido intercambio para pedirle a Soledad que se levantara y mostrara su atuendo. Lali, fascinada, remató con humor: " El verdadero qué mujer".
Con picardía, Pastorutti respondió: "Un beso a Luis, mi marido, que después...". Y Lali, entre risas, cerró el momento con una frase que desató carcajadas en el estudio: "No, él contento"
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario