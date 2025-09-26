Quién fue eliminado del Team Soledad en el tercer round de La Voz Argentina

"Quien sigue en La Voz Argentina, continúa y se mete en las etapas finales del Team Soledad esta noche es Violeta Lemo. Y despedimos a una gran artista, a la gran Milena Salamanca. Felicitaciones Mile, hiciste un gran concurso, la rompiste toda", expresó Occhiato.

Rápidamente, Soledad se acercó al escenario a abrazar a la participante eliminada y expresó: "Nos vamos a encontrar en muchos lugares. Estoy segura que esto que viniste a buscar acá lo vas a lograr, que mucha gente más aprecie tu arte. Un honor".

Team Soledad

Así quedó el team de Soledad después del 3° round

Agustín Carletti y Mauricio Tarantola.

Luis González.

Milagros Gerez Amud.

Valentina Otero.

Violeta Patricia Lemo.

El piropo que Lali Espósito le dijo a Soledad Pastorutti en La Voz Argentina

En La Voz Argentina 2025, Lali Espósito protagonizó un momento desopilante al hacer una confesión inesperada y picante sobre Soledad Pastorutti, su colega en el jurado del certamen musical.

Al inicio del programa, los coaches desfilaron sus estilos y cuando la intérprete de folklore mostró su look, Lali reaccionó de inmediato: "No, no, no", exclamó con entusiasmo. Juliana Gattas no tardó en sumarse a los halagos: "Hermosa", dijo admirada.

"Qué mujer que despierta pasiones", lanzó la estrella pop, y luego confesó: "Tengo a todos mis amigos enamorados de La Sole, a mis amigas enamoradas de La Sole. Te lo juro, eh. Mis amigos que están en pareja dicen 'ella sabe que la Sole para mí...".

El conductor Nico Occhiato aprovechó el divertido intercambio para pedirle a Soledad que se levantara y mostrara su atuendo. Lali, fascinada, remató con humor: " El verdadero qué mujer".

Con picardía, Pastorutti respondió: "Un beso a Luis, mi marido, que después...". Y Lali, entre risas, cerró el momento con una frase que desató carcajadas en el estudio: "No, él contento"