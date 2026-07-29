Nicolás Cabré reapareció con un mensaje tras la muerte de su hermano Duilio: qué dijo
El actor utilizó sus historias de Instagram para agradecer a sus seguidores y, además, explicó cómo serán las funciones teatrales a partir de ahora.
Luego de dar a conocer el fallecimiento de su hermano Duilio a través de un sentido mensaje en sus plataformas digitales, Nicolás Cabré emitió un nuevo comunicado para detallar la continuidad de la obra "Ni media palabra". El actor aprovechó la oportunidad para agradecer las muestras de afecto recibidas por parte del público en este complejo escenario familiar.
El pasado domingo, el intérprete utilizó sus historias en Instagram para despedir a su familiar con un emotivo texto que acompañó con una postal de ambos sonriendo.
“Duilito, me parece increíble estar escribiendo esto, pero acá estoy, y con todo el dolor del mundo voy a decirte que fue hermoso que me hayas acompañado en estos 46 años”, escribió Cabré sobre su hermano dejando a todos sus fans conmovidos.
Transcurridos dos días del anuncio del fallecimiento, el artista explicó la reprogramación que sufrirá la obra en el recinto donde se presenta. La decisión implica reducir la cantidad de presentaciones para concluir el ciclo previsto en Buenos Aires, recordando que la cita del pasado domingo 26 de julio ya había sido cancelada por razones de fuerza mayor.
El comunicado de Nicolás Cabré tras la muerte de su hermano Duilio
“Esta semana, por motivos personales de público conocimiento, vamos a hacer únicamente las funciones del viernes y sábado, para poder despedirnos de esta temporada en Buenos Aires”, comenzó Nicolás.
En relación a quienes contaban con localidades para las fechas suspendidas o modificadas, el actor llevó tranquilidad y aseguró que pronto se brindarán los pasos a seguir. El artista cerró su comunicado disculpándose por los cambios organizativos y valorando la contención de la audiencia.
“Más adelante les vamos a pasar información sobre las opciones y de qué pueden hacer aquellos que ya tenían sus entradas”, escribió y cerró: “Pido disculpas si esta modificación genera algún inconveniente y agradezco de corazón la comprensión y el cariño de siempre”.
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