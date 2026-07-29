Nicolás Cabré reapareció con un mensaje tras la muerte de su hermano Duilio: qué dijo

En relación a quienes contaban con localidades para las fechas suspendidas o modificadas, el actor llevó tranquilidad y aseguró que pronto se brindarán los pasos a seguir. El artista cerró su comunicado disculpándose por los cambios organizativos y valorando la contención de la audiencia.

“Más adelante les vamos a pasar información sobre las opciones y de qué pueden hacer aquellos que ya tenían sus entradas”, escribió y cerró: “Pido disculpas si esta modificación genera algún inconveniente y agradezco de corazón la comprensión y el cariño de siempre”.