"Tengo mi libido en...": Fátima Florez habló en vivo con C5N sobre una reconciliación con Javier Milei
La actriz viajó a Lima para la asunción de Keiko Fujimori, misma cita que tuvo al mandatario como protagonista, y desató una ola de especulaciones.
Tras confirmarse que Fátima Florez se encontraba en Perú en el marco de la asunción presidencial de Keiko Fujimori, los rumores sobre un posible reencuentro y una supuesta reconciliación con el presidente Javier Milei —quien también viajó al país vecino para presenciar el traspaso de mando— no tardaron en multiplicarse en los programas de televisión y las redes sociales.
Ante la magnitud de las versiones, el conductor de Duro de Domar, Pablo Duggan, decidió ir directo a la fuente y se comunicó en vivo telefónicamente con la artista, que participaba del cóctel oficial de la asunción en Lima.
Con la algarabía de fondo propia de la recepción diplomática, Fátima intentó dialogar con el piso del programa televisivo. "Estoy en el cóctel y no se escucha nada. Me está yendo muy bien. Vinimos a la fiesta del cóctel, con una recepción increíble", expresó de entrada la imitadora.
Consultada de manera directa sobre si había viajado junto al jefe de Estado argentino, la actriz fue categórica y descartó de plano cualquier operativo en conjunto. "No, ¿quién va a pensar eso, por favor? Te mando mi boarding, que llegué ayer a la noche y viajé en turista. Tengo cómo demostrar todo", sentenció.
A su vez, Florez detalló los motivos reales de su presencia en suelo peruano y explicó: "Yo viajé por invitación de mi amiga Keiko Fujimori. Somos muy amigas. Es un honor y estuve en el sector de familiares y amigos".
La pregunta sobre Javier Milei que incomodó a Fátima Florez
A la hora de responder sobre si existía la posibilidad de una vuelta con el líder libertario, versión que había circulado con fuerza en las últimas horas y de la que se habían hecho eco distintos ciclos de espectáculos; la humorista apeló a la prudencia y puso el foco en su presente laboral.
"Yo no me enojo con nadie (en referencia a las versiones que brindó Ángel de Brito). Vos sabés que aunque yo quisiera y tuviera todas las ganas del mundo, la agenda es apretada y estoy a full con mi carrera... y no me lo permitiría, por ahora, la agenda. No quiero decir que no estoy para eso, pero tengo mi libido en mi carrera", argumentó la imitadora.
Hacia el final de la comunicación, Duggan intentó indagar sobre el plano sentimental y le consultó directamente si extrañaba al mandatario. Lejos de dar una respuesta categórica, Fátima cerró la charla con una de sus clásicas imitaciones y una salida elegante.
"Sos terrible, eh, Pablito. Cómo conseguiste que salga por teléfono, sos una cosa fabulosa. Les mando un beso grande", sentenció Fátima imitando a Susana Giménez, esquivando con gracia el centro de la consulta antes de cortar la llamada.
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