"Tengo mi libido en...": Fátima Florez habló en vivo con C5N sobre una reconciliación con Javier Milei

La pregunta sobre Javier Milei que incomodó a Fátima Florez

A la hora de responder sobre si existía la posibilidad de una vuelta con el líder libertario, versión que había circulado con fuerza en las últimas horas y de la que se habían hecho eco distintos ciclos de espectáculos; la humorista apeló a la prudencia y puso el foco en su presente laboral.

"Yo no me enojo con nadie (en referencia a las versiones que brindó Ángel de Brito). Vos sabés que aunque yo quisiera y tuviera todas las ganas del mundo, la agenda es apretada y estoy a full con mi carrera... y no me lo permitiría, por ahora, la agenda. No quiero decir que no estoy para eso, pero tengo mi libido en mi carrera", argumentó la imitadora.

Hacia el final de la comunicación, Duggan intentó indagar sobre el plano sentimental y le consultó directamente si extrañaba al mandatario. Lejos de dar una respuesta categórica, Fátima cerró la charla con una de sus clásicas imitaciones y una salida elegante.

"Sos terrible, eh, Pablito. Cómo conseguiste que salga por teléfono, sos una cosa fabulosa. Les mando un beso grande", sentenció Fátima imitando a Susana Giménez, esquivando con gracia el centro de la consulta antes de cortar la llamada.