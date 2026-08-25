Nicolás Cabré y Rocío Pardo viajaron a Brasil para una escapada romántica
La pareja se tomó unos días de descanso frente al mar y compartió postales de una estadía marcada por el relax, el ejercicio y un particular gesto romántico.
Nicolás Cabré y Rocío Pardo aprovecharon una pausa en sus respectivas agendas para viajar a Brasil y disfrutar de unos días juntos. La pareja mostró parte de la escapada a través de las redes sociales, donde publicó imágenes del destino y dejó al descubierto algunos detalles de la intimidad que compartieron durante la estadía.
El viaje tuvo como escenario un complejo con vista al mar, pileta y diferentes espacios destinados al descanso. Cabré se mostró relajado en distintos momentos, mientras que Pardo aprovechó la estadía para mantener su rutina de entrenamiento y compartió imágenes desde el gimnasio.
Más allá del paisaje y las comodidades del alojamiento, fueron los pequeños detalles los que terminaron dándole un tono especialmente romántico a la escapada. La pareja recibió una particular bienvenida en la habitación: un camino de pétalos de rosa se extendía por el piso y conducía hacia una de las ventanas.
Una sorpresa con pétalos de rosa
La decoración no se limitó al sendero de flores. Sobre el suelo también fueron armados varios corazones con pétalos, en una escena pensada especialmente para recibir a la pareja. Las imágenes permitieron ver además la amplitud de la habitación y la vista privilegiada hacia el océano. Sin necesidad de mostrar demasiado de su intimidad, Cabré y Pardo compartieron así un pequeño vistazo de unos días dedicados al descanso y a disfrutar de la compañía mutua.
La escapada se produce en un momento particular para el actor, que durante las últimas semanas atravesó una situación familiar dolorosa. A fines de julio murió su hermano mayor, Duilio Cabré, por lo que este viaje también significó un momento de pausa después de una etapa emocionalmente compleja.
Tres años de una relación consolidada
Cabré y Pardo llevan alrededor de tres años juntos y, con el paso del tiempo, fueron consolidando una relación que también tiene un fuerte componente de compañerismo. Aunque suelen mantener ciertos aspectos de su vida privada lejos de la exposición, ocasionalmente comparten imágenes de sus momentos cotidianos.
El actor habló recientemente sobre el vínculo y destacó especialmente la manera en que Pardo lo acompaña. “Lo que me gusta es lo compañera que es. Es de fierro”, expresó al referirse a su pareja. La definición resume buena parte del presente de ambos: una relación que, además del romance, se sostiene en el acompañamiento y la cercanía.
Durante su estadía en Brasil, la pareja alternó jornadas tranquilas con actividad física y momentos al aire libre. Entre el mar, la pileta y las instalaciones del alojamiento, encontraron el escenario perfecto para alejarse por unos días del ritmo cotidiano.
Así, Nicolás Cabré y Rocío Pardo volvieron a mostrarse juntos en una faceta más relajada y descontracturada. Esta vez, lejos de los compromisos laborales y con Brasil como telón de fondo, eligieron disfrutar de una pausa compartida marcada por la complicidad y algunos gestos románticos.
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