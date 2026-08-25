Nicolás Cabré y Rocío Pardo viajaron a Brasil para una escapada romántica

Tres años de una relación consolidada

Cabré y Pardo llevan alrededor de tres años juntos y, con el paso del tiempo, fueron consolidando una relación que también tiene un fuerte componente de compañerismo. Aunque suelen mantener ciertos aspectos de su vida privada lejos de la exposición, ocasionalmente comparten imágenes de sus momentos cotidianos.

El actor habló recientemente sobre el vínculo y destacó especialmente la manera en que Pardo lo acompaña. “Lo que me gusta es lo compañera que es. Es de fierro”, expresó al referirse a su pareja. La definición resume buena parte del presente de ambos: una relación que, además del romance, se sostiene en el acompañamiento y la cercanía.

Durante su estadía en Brasil, la pareja alternó jornadas tranquilas con actividad física y momentos al aire libre. Entre el mar, la pileta y las instalaciones del alojamiento, encontraron el escenario perfecto para alejarse por unos días del ritmo cotidiano.

Así, Nicolás Cabré y Rocío Pardo volvieron a mostrarse juntos en una faceta más relajada y descontracturada. Esta vez, lejos de los compromisos laborales y con Brasil como telón de fondo, eligieron disfrutar de una pausa compartida marcada por la complicidad y algunos gestos románticos.