Ricardo Darín y Diego Peretti estrenan "Lo dejamos acá", su nueva película en el Festival de San Sebastián
La dupla de actores argentinos vuelve a brillar en San Sebastián con un nuevo film dirigido por Hernán Goldfrid. Los detalles de su lanzamiento.
El cine nacional vuelve a posicionarse con fuerza en la escena internacional de la mano de "Lo dejamos acá", el nuevo largometraje argentino protagonizado por la reconocida dupla de Ricardo Darín y Diego Peretti. La producción, luego, llegará a Nettflix el próximo 16 de octubre, tras tener su ansiada premiere mundial en el marco de la 74ª edición del afamado Festival Internacional de Cine de San Sebastián.
La exhibición en el certamen español anticipará el lanzamiento global de la cinta en uno de los eventos más destacados para la cinematografía iberoamericana. El cruce resulta por demás simbólico para la delegación, dado que esta entrega especial del festival cuenta con la imagen oficial de Ricardo Darín como rostro principal de la edición.
Un equipo de renombre y el regreso de Darín tras "El Eternauta"
La dirección del proyecto estuvo a cargo del realizador Hernán Goldfrid, responsable de títulos como "Atrapados", "El jardín de bronce" y "Tesis sobre un homicidio". La cinta producida por Kenya Films marca el retorno de Darín al cine tras su labor en "Argentina, 1985" y su reciente paso por el fenómeno televisivo de la serie "El Eternauta". El equipo de producción general contó con el trabajo de Federico Posternak junto al propio Ricardo Darín y su hijo, Chino Darín.
A su vez, la propuesta reúne a un elenco estelar de figuras que acompañan a la dupla central. La nómina actoral se completa con las actuaciones de Antonia Bengoechea, Inés Efron, Andrea Politti, Pata Echegoyen, Carlos Santamaría y Miriam Odorico.
Sinopsis y detalles técnicos de la trama
La historia narrada en "Lo dejamos acá" propone un cruce particular entre un terapeuta y su atendido, donde el vínculo profesional empieza a desviarse hacia terrenos insospechados. La trama sigue de cerca a un psicoanalista de corte pragmático que, tras perder la confianza en las herramientas tradicionales de su disciplina, comienza a cruzar las barreras éticas en el trato con sus pacientes. El escenario cambia radicalmente cuando un escritor atravesado por un severo bloqueo creativo desembarca en su consultorio.
El largometraje cuenta con un guion desarrollado por Emanuel Diez y una duración total de una hora y 37 minutos. En la columna técnica de la realización realizada durante 2026, la fotografía estuvo bajo la órbita de Rodrigo Pulpeiro, el diseño de producción a cargo de Daniel Gimelberg y la banda sonora fue compuesta por Roque Baños, acompañados por Andrés Quaranta en montaje, Jam Monti en vestuario y Martín Porta en la labor de sonido.
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