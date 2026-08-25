Ricardo Darín y Diego Peretti estrenan "Lo dejamos acá", su nueva película en el Festival de San Sebastián

Sinopsis y detalles técnicos de la trama

La historia narrada en "Lo dejamos acá" propone un cruce particular entre un terapeuta y su atendido, donde el vínculo profesional empieza a desviarse hacia terrenos insospechados. La trama sigue de cerca a un psicoanalista de corte pragmático que, tras perder la confianza en las herramientas tradicionales de su disciplina, comienza a cruzar las barreras éticas en el trato con sus pacientes. El escenario cambia radicalmente cuando un escritor atravesado por un severo bloqueo creativo desembarca en su consultorio.