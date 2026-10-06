Nicolás Repetto recordó la separación que atravesó con Florencia Raggi: "Momentos en que no vale la pena..."

"Hay momentos en que hay que remar y hay momentos en que no vale la pena remar porque tenés la corriente en contra", reflexionó sobre el aprendizaje que le dejó esa etapa. Esa mirada fue precisamente la que trasladó a Flotar. El concepto detrás del tema resume la postura que adoptó frente a aquel punto de inflexión de su vida: "Lo mejor que podés hacer es flotar", sostuvo.

De esta manera, Repetto explicó que detrás del distanciamiento con Florencia Raggi no hubo terceros en discordia ni un escándalo que precipitara la decisión. Después de tantos años juntos, la pareja atravesó un período de desgaste que los obligó a revisar su vínculo y a tomar distancia.

Sin embargo, aquella separación no significó el final definitivo de su historia. Superada esa etapa, Repetto y Raggi volvieron a elegirse y continuaron juntos, convirtiendo aquella crisis en uno de los momentos que marcó sus más de 30 años de relación.

El regreso de Nicolás Repetto a la televisión

Mientras vuelve a hablar públicamente de aspectos de su vida personal, Nicolás Repetto también prepara su regreso a la televisión abierta después de ocho años alejado de la pantalla. El conductor estará al frente de Clink Clank, una nueva propuesta de entretenimientos producida por Kuarzo para El Trece. El formato estará pensado para toda la familia e incluirá juegos, humoristas, invitados especiales y música en vivo.

Según lo previsto, el ciclo debutará en enero de 2027 y ocuparía el horario nocturno durante el receso vacacional del programa de Mario Pergolini. De esta manera, Repetto volverá a ocupar un lugar central en la pantalla chica con una propuesta que buscará combinar entretenimiento, música y humor durante las noches del verano.