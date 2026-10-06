Nicolás Repetto recordó la separación que atravesó con Florencia Raggi: "Momentos en que no vale la pena..."
El conductor dio detalles de una crisis que marcó su historia de amor y contó qué ocurrió durante el tiempo que estuvieron distanciados.
Una experiencia personal que atravesó junto a Florencia Raggi terminó convirtiéndose en inspiración para una canción de Nicolás Repetto. Después de más de tres décadas de historia compartida, el conductor se animó a contar detalles de una etapa en la que el vínculo atravesó una fuerte crisis y ambos llegaron a pasar una separación.
La revelación surgió mientras Repetto hablaba de Flotar, el tema que compuso a partir de lo vivido durante aquel período. Al explicar de dónde nació la letra, reconoció que detrás de la canción existe una situación concreta de su vida sentimental: "Todo surge de una ocasión".
Para entender ese momento hay que remontarse a la pandemia. Por entonces, la distancia física terminó teniendo consecuencias en la pareja. Florencia permaneció en Buenos Aires junto a sus hijos, mientras Nicolás se instaló en La Juanita, su refugio en Uruguay.
Ese escenario comenzó a generar un desgaste que terminó poniendo a prueba la relación. Al recordar cómo se encontraban en ese momento, Repetto reconoció las dificultades que estaban atravesando y especialmente cómo las vivía Raggi: "No lo estábamos viviendo bien, sobre todo ella".
Con el paso del tiempo, aquella experiencia también llevó al conductor a replantearse la manera de afrontar las crisis dentro de una pareja. En lugar de insistir a cualquier costo para sostener una situación, comenzó a considerar que existen momentos en los que es necesario aceptar lo que sucede.
"Hay momentos en que hay que remar y hay momentos en que no vale la pena remar porque tenés la corriente en contra", reflexionó sobre el aprendizaje que le dejó esa etapa. Esa mirada fue precisamente la que trasladó a Flotar. El concepto detrás del tema resume la postura que adoptó frente a aquel punto de inflexión de su vida: "Lo mejor que podés hacer es flotar", sostuvo.
De esta manera, Repetto explicó que detrás del distanciamiento con Florencia Raggi no hubo terceros en discordia ni un escándalo que precipitara la decisión. Después de tantos años juntos, la pareja atravesó un período de desgaste que los obligó a revisar su vínculo y a tomar distancia.
Sin embargo, aquella separación no significó el final definitivo de su historia. Superada esa etapa, Repetto y Raggi volvieron a elegirse y continuaron juntos, convirtiendo aquella crisis en uno de los momentos que marcó sus más de 30 años de relación.
El regreso de Nicolás Repetto a la televisión
Mientras vuelve a hablar públicamente de aspectos de su vida personal, Nicolás Repetto también prepara su regreso a la televisión abierta después de ocho años alejado de la pantalla. El conductor estará al frente de Clink Clank, una nueva propuesta de entretenimientos producida por Kuarzo para El Trece. El formato estará pensado para toda la familia e incluirá juegos, humoristas, invitados especiales y música en vivo.
Según lo previsto, el ciclo debutará en enero de 2027 y ocuparía el horario nocturno durante el receso vacacional del programa de Mario Pergolini. De esta manera, Repetto volverá a ocupar un lugar central en la pantalla chica con una propuesta que buscará combinar entretenimiento, música y humor durante las noches del verano.
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