Habló el nuevo novio de Lourdes Sánchez tras la ruptura con el Chato Prada: "Desconozco..."
Fran Liotta se refirió por primera vez al escándalo que rodea a Lourdes Sánchez y el Chato Prada y aclaró cuál fue su papel en la ruptura.
Francisco Liotta quedó inesperadamente en el centro de la escena luego de que trascendiera la separación de Lourdes Sánchez y el Chato Prada, quienes decidieron ponerle fin a su relación después de 16 años juntos.
El rugbier de 28 años fue señalado como el nuevo amor de la bailarina y su nombre comenzó a aparecer ligado a las versiones sobre un supuesto tercero en discordia.
Hasta entonces, Liotta llevaba una vida prácticamente alejada de la exposición mediática. Vinculado principalmente al deporte, frecuenta un círculo de jóvenes de alto poder adquisitivo, aficionados a las motos y los yates. Además, suele concurrir al roof top de uno de los hoteles de Corrientes pertenecientes a su padrastro, Pablo Chamas.
La repercusión que alcanzó la ruptura cambió por completo ese escenario. En cuestión de días, Francisco pasó a estar bajo la lupa y la situación también terminó involucrando a su familia, acostumbrada a mantener un perfil reservado.
Fue Juan Etchegoyen quien consiguió hablar con él y compartió en Nuevo Día parte del intercambio que mantuvieron. Antes de reproducir el audio que recibió del joven, el periodista anticipó el difícil momento que estaría atravesando: “Estuvo llorando permanentemente”.
En su mensaje, Liotta admitió que esta no es la primera vez que responde preguntas, aunque aclaró que sus experiencias anteriores estuvieron exclusivamente relacionadas con su actividad deportiva.
“He tenido entrevistas, pero todo relacionado con el deporte. Pero no, mucho menos mi familia, mi viejo y mi vieja son de un perfil totalmente bajo y no les gusta para nada esto, pero bueno, logré contenerlos”, explicó.
Pese a la insistencia que despertó su aparición en esta historia, Francisco eligió no brindar precisiones sobre qué ocurrió entre la bailarina y el productor. Al referirse directamente a la ruptura, buscó mantenerse al margen.
“En relación a la separación de Pablo y Lourdes prefiero no declarar nada, es un tema de ellos, no quiero ni debo decir nada en relación a eso. Te pido que me respetes, así como yo respeto tu trabajo y entiendo que me escribas y quieras tener información, pero no quiero declarar nada”, agregó, tajante.
Qué dijo el rugbier que fue vinculado a Lourdes Sánchez
Lejos de confirmar las versiones que comenzaron a circular sobre su relación con Lourdes, Liotta aseguró que todavía intenta comprender por qué quedó involucrado de esa manera en la historia. “Desconozco muy bien en el lugar que me están poniendo, entonces prefiero no hablar hasta informarme un poco mejor”, se atajó Francisco, evitando profundizar sobre las especulaciones que lo señalan como tercero en discordia.
Por ahora, el joven tampoco parece dispuesto a exponer públicamente detalles de su vida privada y dejó abierta la posibilidad de hacerlo más adelante, cuando considere que sea el momento indicado. “Tengo cosas mucho más importantes que esto, así que espero que me entiendas. Yo en el momento que considere correspondiente hablaré”, cerró.
Más allá de sus palabras, Etchegoyen aportó información sobre cómo habría impactado toda esta situación en Francisco. Según relató, la repentina exposición mediática afectó profundamente al joven y también habría repercutido en su nuevo vínculo con Lourdes.
“Lo que me decían desde Corrientes es que Francisco estuvo tan mal que durante toda la mañana, tanto del sábado como del domingo, y también de ayer lunes, estuvo llorando, permanentemente llorando”, reveló el periodista.
De esta manera, mientras continúa la repercusión por el final de los 16 años de relación entre Lourdes Sánchez y el Chato Prada, Liotta optó por la cautela: no confirmó las versiones que lo ubican como tercero en discordia y prefirió no involucrarse públicamente en los motivos que llevaron a la pareja a separarse.
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