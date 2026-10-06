Habló el nuevo novio de Lourdes Sánchez tras la ruptura con el Chato Prada: "Desconozco..."

En su mensaje, Liotta admitió que esta no es la primera vez que responde preguntas, aunque aclaró que sus experiencias anteriores estuvieron exclusivamente relacionadas con su actividad deportiva.

“He tenido entrevistas, pero todo relacionado con el deporte. Pero no, mucho menos mi familia, mi viejo y mi vieja son de un perfil totalmente bajo y no les gusta para nada esto, pero bueno, logré contenerlos”, explicó.

Pese a la insistencia que despertó su aparición en esta historia, Francisco eligió no brindar precisiones sobre qué ocurrió entre la bailarina y el productor. Al referirse directamente a la ruptura, buscó mantenerse al margen.

“En relación a la separación de Pablo y Lourdes prefiero no declarar nada, es un tema de ellos, no quiero ni debo decir nada en relación a eso. Te pido que me respetes, así como yo respeto tu trabajo y entiendo que me escribas y quieras tener información, pero no quiero declarar nada”, agregó, tajante.

Qué dijo el rugbier que fue vinculado a Lourdes Sánchez

Lejos de confirmar las versiones que comenzaron a circular sobre su relación con Lourdes, Liotta aseguró que todavía intenta comprender por qué quedó involucrado de esa manera en la historia. “Desconozco muy bien en el lugar que me están poniendo, entonces prefiero no hablar hasta informarme un poco mejor”, se atajó Francisco, evitando profundizar sobre las especulaciones que lo señalan como tercero en discordia.

Por ahora, el joven tampoco parece dispuesto a exponer públicamente detalles de su vida privada y dejó abierta la posibilidad de hacerlo más adelante, cuando considere que sea el momento indicado. “Tengo cosas mucho más importantes que esto, así que espero que me entiendas. Yo en el momento que considere correspondiente hablaré”, cerró.

Más allá de sus palabras, Etchegoyen aportó información sobre cómo habría impactado toda esta situación en Francisco. Según relató, la repentina exposición mediática afectó profundamente al joven y también habría repercutido en su nuevo vínculo con Lourdes.

“Lo que me decían desde Corrientes es que Francisco estuvo tan mal que durante toda la mañana, tanto del sábado como del domingo, y también de ayer lunes, estuvo llorando, permanentemente llorando”, reveló el periodista.

De esta manera, mientras continúa la repercusión por el final de los 16 años de relación entre Lourdes Sánchez y el Chato Prada, Liotta optó por la cautela: no confirmó las versiones que lo ubican como tercero en discordia y prefirió no involucrarse públicamente en los motivos que llevaron a la pareja a separarse.