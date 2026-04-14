Nicolás Riera habló de un posible regreso de Casi Ángeles y desató la ilusión de los fans

A pesar de las complicaciones, sus declaraciones alcanzaron para reavivar un deseo que nunca se apagó del todo. La posibilidad de volver a ver juntos a los protagonistas de Casi Ángeles volvió a instalarse con fuerza, impulsada por una generación que sigue esperando ese reencuentro soñado.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/estoesblender/status/2043820273682788736?t=J1NWDGMmyfvziYngxT5koQ&s=19&partner=&hide_thread=false Tacho Riera ventila TODO sobre Casi Ángeles pic.twitter.com/S60jNA64oB — BLENDER (@estoesblender) April 13, 2026

Nicolás Riera sorprendió con una confesión inesperada durante su paso por Blender, donde dejó en claro que la convivencia del elenco de Casi Ángeles no siempre fue tan armónica como parecía en pantalla. Lejos de la imagen idealizada, el actor dio detalles sobre los vínculos reales que se construyeron detrás de escena.

En ese marco, profundizó sobre sus relaciones personales dentro del grupo y reveló quiénes fueron sus mayores afinidades: “Con el que más vínculo tenía que más cercano era es Gastón, nos fuimos de vacaciones, compartimos veranos. Euge es exnovia”, contó, generando sorpresa en el estudio.

A partir de esa declaración, el equipo no dudó en ir un paso más allá y lanzó una pregunta directa: “¿Vos querés decir que todo mal con Pedro y Lali?”, en alusión a otros integrantes del fenómeno juvenil.

Sin embargo, Riera bajó el tono de cualquier posible conflicto y aclaró que no existían problemas entre ellos. “No, no. Los Teen Angels compartimos demasiado. Éramos cinco. Un viaje de egresados, mucha gira por todos lados, tiempo en hoteles”, respondió, destacando la intensidad de la experiencia compartida más que las diferencias.