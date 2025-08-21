Fin del amor: Nico Vázquez y Gime Accardi firmaron el divorcio tras 18 años juntos

Durante estos años, Vázquez y Accardi construyeron no solo una relación sentimental, sino también una complicidad profesional, con múltiples proyectos televisivos y teatrales que los consolidaron como una de las parejas más reconocidas del ambiente artístico argentino. El divorcio, lejos de convertirse en un conflicto mediático, evidencia que es posible transitar la ruptura con madurez, priorizando el bienestar personal y familiar por encima de las diferencias que puedan haber surgido a lo largo del tiempo.

