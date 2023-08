Nicole Neumann confirmó que Indiana Cubero estará presente en su casamiento con Manu Urcera

El cronista quiso saber más y le preguntó si Indiana iba a estar en su casamiento con el piloto de Turismo Carretera. Sin dudarlo, Nicole contestó: “Sí, obvio. Más vale”.

Finalmente, consultada sobre si le generan celos que sus hijas se lleven bien con la ex Combate, la top model respondió: “A mí lo que me importa es que mis hijas sean felices, y yo no tengo celos de nadie. Mientras mis hijas sean felices, el resto me da totalmente igual”.

