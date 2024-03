El descargo de Nicole Neumann contra los medios tras ser acusada de maltrato psicólogico hacia Indiana Cubero

"(...) prohibición que los destinatarios de ese mandato legal desobedecen permanentemente, incurriendo en nuevas transgresiones a la ley penal. Ante cada descalificación que he recibido de mi ex esposo o de las interpósitas personas que él utiliza, me he defendido donde corresponde, que es en los Tribunales", agregó Nicole Neumann.

Sobre las versiones que hablan de malos tratos hacia su hija mayor, Neumann explicó: "Durante los últimos meses se han tenido por verdaderas supuestas denuncias de estafa y violencia que me encontrarían como 'responsable', que son inexistentes, y falaces, que solo responden a operaciones de prensa malintencionadas con el objetivo de desacreditarme públicamente, y quizás de desestabilizarme en este momento en el que estoy más vulnerable por mi avanzado estado de gestación".

Casi en un momento de súplica la modelo escribió: "Les pido respeto por mis hijas menores de edad, por mi bebé en camino y por mi pareja. No alimenten la violencia que me dispensan quienes desde hace ya varios años no restringen recursos para desacreditarme infundadamente. Les pido que la justicia sea quien juzgue los hechos concretos. Por favor, no se pongan en el mismo rol de quienes me injurian. Respeto por las infancias de mis hijas, es todo lo que pido. Gracias".

