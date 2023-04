El novio de Nicole Neumann "re caliente" con Cubero: qué pasó

Se enojó el novio de Nicole Neumann

nicole cubero

“En los últimos días comenzó un nuevo capítulo de la guerra entre Nicole Neumann y Cubero, el ex futbolista se fue de boca y provocó un enojo total”, reveló el periodista Juan Etchegoyen.

“Que Nicole estaba enojada con sus declaraciones es lógico, pero lo que me contaban este fin de semana que al que le afectó todo esto fue a Urcera, me dijeron que está desencajado con Cubero, re caliente”, sentenció el periodista.

“Urcera quedó en el medio como pareja de Nicole, él la acompaña en este momento a su novia y futura esposa, me decían que incluso le habría propuesto a la modelo hacerse cargo de todo y exponerse para defenderla”, agregó.

Todo mal con Poroto Cubero

fabian cubero

“Nicole trató de hacerle entender que no les conviene hacer más escándalo del que ya hay, paños fríos puso Nicole me decían pero Manu estaba indignado por lo sucedido”, explicó luego Juan Etchegoyen.

“Está claro que lo que hizo Fabian no está bien, no es de buen padre contar eso por más que sea la verdad, es exponer a la madre de tus hijas y eso no me parece sano”, concluyó el comunicador.