Nicole Neumann sufrió acoso sexual cuando tenía 12 años

"Viví varias situaciones que en ese momento no se hablaban y no se planteaban de esa manera. Uno por ahí no se daba tanto cuenta", explicó Neumann este lunes en un móvil con el programa "Socios del espectáculo" a propósito de la denuncia por abuso sexual infantil que Lucas Benvenuto entabló -al menos de manera mediática- contra Jey Mammón.