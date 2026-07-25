Aseguran que La Joaqui y Luck Ra están en crisis: "Él quiere otra cosa para su vida"

Según relató Ochoa, esta no sería la primera vez que enfrentan dificultades como pareja. “Ponele que hace seis meses tuvieron una crisis también. Lograron reflotar, salir adelante. Pero bueno, hay un montón de cosas en el medio”, expresó antes de mencionar algunos cambios que alimentaron las sospechas. “Él tiene un grupo con los traperos conocidos donde ella nunca más fue a ninguna juntada. Ese grupo salía a bailar, él hacía mucho asado y ella nunca más apareció”.

A esos indicios también se sumó una reciente aparición pública de Luck Ra en un programa de streaming realizado en España. Allí, según contaron en el ciclo, "muchos fanáticos empezaron a sospechar. Todo el chat le preguntaba por esta crisis. Eran todos los mensajes sobre ese tema y él no respondía nada”.

Poco después de que trascendiera esta información, La Joaqui sorprendió a sus seguidores al comunicar que no participaría de la emisión del 25 de julio de PLP (Luzu). A través de sus redes sociales escribió: "Hola mis amores, hoy no estoy pero quiero que vayan a ver a mis reinas para alegrarse el sábado".

¿Cómo comenzó la historia de amor entre La Joaqui y Luck Ra?

Aunque oficializaron su romance en 2024, el primer encuentro entre La Joaqui y Luck Ra ocurrió varios años antes durante una fiesta de 15 en la que ambos habían sido convocados para presentarse como artistas invitados. Con el paso del tiempo, la cantante reveló que desde ese momento él le había parecido atractivo, aunque el vínculo recién empezó a desarrollarse en abril de 2024, cuando comenzaron a intercambiar mensajes en redes sociales y despertaron las sospechas de sus seguidores.

El comienzo del romance no fue sencillo. Tuvieron al menos cuatro citas sin llegar a darse un beso, ya que ella atravesaba un período de "pánico social" que incluso la llevó a cancelar algunos encuentros a último momento. Finalmente, el primer beso llegó de manera inesperada y marcó el inicio de la relación.

Con el correr de los meses, ambos hablaron públicamente sobre el vínculo. Luck Ra aseguró que se enamoró de ella "como persona", mientras que La Joaqui confesó que el cantante fue quien la ayudó a volver a confiar en el amor cuando sentía que estaba "rota".

La Joaqui emocionó con una carta dedicada a su hija Shaina: “Desde que nací soñé con ser tu mamá”

La Joaqui conmovió a sus seguidores al publicar una extensa carta dedicada a su hija Shaina. En el mensaje, la artista abrió su corazón y repasó distintos momentos de la crianza, al tiempo que reflexionó sobre cómo la llegada de la niña cambió por completo su vida.

“Tu existencia en este mundo hizo la vida más fácil. Nadie se merece más que vos sentirse elegida, por el universo, por el mundo, por mamá. Solo vos y yo sabemos todo lo que nos costó vivir la vida con plenitud, sin miedo y para adelante”, expresó al comienzo del texto.

Más adelante, recordó el camino recorrido juntas y destacó el vínculo que construyeron desde el nacimiento de la pequeña. “Cuando miro para atrás y recapitulo todo lo que vivimos juntas, entiendo que la familia que no se me dio como hija me la diste vos como mamá, entraste en un cuarto de cristales rotos y volviste el piso de algodón”, escribió.

La cantante también hizo referencia a la relación entre Shaina y su hermana, al señalar:. “Te escribo poesías desde el día en que naciste, al igual que tu hermana que te ama; porque vos viviste 2 años sin chuchu pero ella no conoce la vida sin vos”

En otro tramo del mensaje, La Joaqui aseguró que su hija la ayudó a sanar heridas del pasado y destacó sus cualidades. “Le lavas la cara a mi pasado, a mi historia y a mi rebeldía con tus buenos modales, con tu comprensión, con tu cercanía con los animales, vibras alto, y el mundo lo siente”.

Además, evocó los momentos más difíciles que atravesaron juntas y cómo fueron construyendo el hogar que siempre soñó. “Sos y siempre serás la luz que llegó a esa casita sin electricidad, caminando de mi mano hasta que se volvió una casa de princesa, el hogar que siempre quise y nunca había tenido”.

Entre los recuerdos que compartió, rememoró los primeros años de Shaina y el esfuerzo que hicieron para salir adelante: “Aún recuerdo cuando tu bañera era un balde de pintura y sonreías igual de gigante que en las piletas exóticas a las que la gente nos dio la oportunidad de llegar, apoyando nuestra historia, la tuya sobretodo”.

Para cerrar, la artista dejó una de las frases más emotivas de la dedicatoria: “Nunca supe que quería ser cantante, pero desde que nací soñé con ser tu mamá. Mi primer hija feliz vida”.