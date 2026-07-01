Ni TyC Sports ni Telefe: qué canal pasa en vivo Bélgica vs. Senegal
El duelo se disputará en el Lumen Field de Seattle y el ganador jugará ante el vencedor de Bosnia y Estados Unidos. Los detalles en la nota.
Bélgica y Senegal se enfrentan este miércoles, a las 17 (hora de Argentina), en el Lumen Field de Seattle, por los 16avos de final del Mundial 2026, que se disputa en Estados Unidos, México y Canadá.
El encuentro no lo pasan ni Telefe ni TyC Sports, dos de los canales que pasan casi todo el Mundial, sino que será televisado por DSports, señal que tiene los derechos del torneo y emite los 104 partidos.
El elenco europeo llega a esta instancia tras finalizar como líder del Grupo G, en una zona muy pareja que también integraron Egipto, Irán y Nueva Zelanda. Debutó con dos empates: 1 a 1 ante el combinado africano y 0 a 0 frente a Irán, aunque cerró la zona con una goleada 5 a 1 sobre Nueva Zelanda que le permitió asegurar la clasificación como líder e invicto.
Por su parte, Senegal avanzó como uno de los mejores terceros del Grupo I, luego de una fase de grupos irregular, pero con un cierre positivo que le permitió asegurar la clasificación.
El conjunto africano, que viene de una goleada ante Irak, se apoya en su potencia física y la capacidad goleadora de Sadio Mané, Nico Jackson y Pape Matar Sarr para intentar dar el golpe en Seattle.
Cómo ver en vivo Bélgica vs. Senegal sin TyC Sports ni Telefe
La televisación estará a cargo de DSports. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow y DirecTV GO. También puede verse por la plataforma de streaming Paramount+.
DSports:
- DirecTV: Canales 610 (SD) y 1610 (HD).
- DGO: En vivo a través de la aplicación oficial.
- Flow: Canales 109 y 110.
Formaciones de Bélgica vs. Senegal por el Mundial 2026
Bélgica: Courtois; Meunier, Mechele, Arthur Theate, De Cuyper; Amadou Onana, Tielemans; Trossard, De Bruyne, Doku; De Ketelaere. DT: Rudi García.
Senegal: Edouard Mendy; Diatta, Koulibaly, Niakhaté, Jacobs; Pape Gueye, Pape Matar Sarr, Idrissa Gueye; Iliman Ndiaye, Nico Jackson, Sadio Mané. DT: Pape Thiaw.
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