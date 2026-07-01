Ni TyC Sports ni Telefe: qué canal pasa en vivo Bélgica vs. Senegal

Cómo ver en vivo Bélgica vs. Senegal sin TyC Sports ni Telefe

La televisación estará a cargo de DSports. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow y DirecTV GO. También puede verse por la plataforma de streaming Paramount+.

DSports:

DirecTV: Canales 610 (SD) y 1610 (HD).

Canales 610 (SD) y 1610 (HD). DGO: En vivo a través de la aplicación oficial.

En vivo a través de la aplicación oficial. Flow: Canales 109 y 110.

Formaciones de Bélgica vs. Senegal por el Mundial 2026

Bélgica: Courtois; Meunier, Mechele, Arthur Theate, De Cuyper; Amadou Onana, Tielemans; Trossard, De Bruyne, Doku; De Ketelaere. DT: Rudi García.

Senegal: Edouard Mendy; Diatta, Koulibaly, Niakhaté, Jacobs; Pape Gueye, Pape Matar Sarr, Idrissa Gueye; Iliman Ndiaye, Nico Jackson, Sadio Mané. DT: Pape Thiaw.