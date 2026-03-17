No es futbolista: quién es el reconocido deportista con quien está saliendo Karina La Princesita

Nació en San Miguel de Tucumán el 17 de diciembre de 1999, así que actualmente tiene 26 años. Juega profesionalmente en el Aviron Bayonnais, en el Top 14 de Francia (una de las ligas más competitivas del mundo). Anteriormente brilló en el Newcastle Falcons de Inglaterra.

Se formó en Los Tarcos Rugby Club de Tucumán. Su velocidad explosiva y potencia lo llevaron rápidamente a las selecciones nacionales: integró Los Pumitas (juveniles), Los Pumas 7s y, finalmente, el equipo mayor de Los Pumas, con quienes disputó el Mundial de Francia 2023.

Cabe señalar que es padre de una niña de dos años, fruto de una relación anterior con su expareja, Pauli Sánchez. En el ambiente del rugby, es conocido como el "Pistón Tucumano" por su capacidad de aceleración y su potencia física a pesar de no ser un jugador de gran estatura ($1,70$ m).

mateo carreras