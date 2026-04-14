"No es...": Paula Chaves reaccionó después de escuchar a una nena decirle a Topa que "todos odiamos a Milei"
El episodio ocurrió en OLGA durante una entrevista con chicos, donde un comentario inesperado descolocó al conductor y generó revuelo en redes.
Un momento tan inesperado como desopilante se vivió en el streaming Tapados de laburos de OLGA, cuando Diego Topa fue entrevistado por un grupo de chicos y la situación se desbordó en pleno aire.
Todo comenzó de manera distendida, con los conductores acercando el micrófono a los más chicos para que pudieran hacer preguntas. Sin embargo, el clima cambió cuando una nena tomó la palabra y lanzó una frase que dejó a todos desconcertados: “Sabías que las chicas van a las marchas para usar su poder".
Acto seguido, agregó la pequeña: "Todos odiamos a Milei". Ante la situación, Topa reaccionó con sorpresa y pidió que le repitieran lo que había dicho: “No entendí ¿Qué?”. En ese momento, Paula Chaves intervino rápidamente, le retiró el micrófono a la menor y el estudio estalló en risas para descomprimir el momento.
La producción optó por poner música, mientras Chaves intentaba bajar la tensión con un gesto cariñoso hacia la nena. Por su parte, Topa no pudo ocultar su reacción y se tapó la cara entre risas, en medio de un clima completamente descontracturado.
Horas más tarde, el episodio tuvo repercusión en redes sociales, donde comenzó a circular una versión errónea. En Tendencias Argentina se mencionaba: “Paula Chaves, porque su hija dijo en vivo: ‘Todos odiamos a Milei’”, lo que generó confusión.
Frente a esto, la modelo salió a aclarar la situación y fue contundente: “No malinformen. No es mi hija”, dejando en claro que la menor no era ninguna de sus hijas, Olivia o Filipa. De esta manera, el episodio quedó como un momento viral más, mezcla de espontaneidad, humor y confusión en vivo.
Lejos de generar un conflicto mayor, la situación se resolvió con humor y reflejó el estilo relajado del ciclo, donde lo inesperado muchas veces termina convirtiéndose en el momento más comentado del día.
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