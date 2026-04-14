"No es...": Paula Chaves reaccionó después de escuchar a una nena decirle a Topa que "todos odiamos a Milei"

Frente a esto, la modelo salió a aclarar la situación y fue contundente: “No malinformen. No es mi hija”, dejando en claro que la menor no era ninguna de sus hijas, Olivia o Filipa. De esta manera, el episodio quedó como un momento viral más, mezcla de espontaneidad, humor y confusión en vivo.

Lejos de generar un conflicto mayor, la situación se resolvió con humor y reflejó el estilo relajado del ciclo, donde lo inesperado muchas veces termina convirtiéndose en el momento más comentado del día.