Critican a Catalina Gorostidi por dichos gordofóbicos contra la pareja de Joel Ojeda: "Tenía que..."

El momento más delicado llegó días después, cuando —según contó— recibió agresiones directas. "A los dos días hablaron con ella, me dijeron que iba a estar todo bien. Ese mismo día llega y me dice: ‘Acá no entrás si estoy yo acá adentro. No quiero trabajar con gordas, soy gordofóbica. Que deje de comer fideos porque me estaban engordando los brazos, que tenía que aprender de ella, que pesaba 45 kg. Que si le volvía a pasar por atrás, me iba a arrancar los pelos’", detalló sobre el fuerte episodio.