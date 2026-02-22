Paul Mescal confirmó su relación con Gracie Abrams en los BAFTA 2026

El impacto de su aparición no solo radicó en el vínculo afectivo, sino también en un despliegue de estilo impecable que los posicionó como una de las parejas más sofisticadas de la noche. Gracie Abrams, quien ya cuenta con el respaldo de la industria de la moda tras haber sido portada de Vogue, deslumbró con una pieza de alta costura firmada por Chanel. El diseño, perteneciente al desfile Métiers d'Arts 2026, destacaba por una silueta negra adornada con delicados bordados florales y detalles en tono turquesa en las mangas.