Paul Mescal confirmó su relación con Gracie Abrams en los BAFTA 2026
El protagonista de "Hamnet", pese a que siempre mantuvo su vida privada fuera de los medios, debutó en los BAFTA con su novia. Los videos.
La temporada de premios no solo sirve para celebrar la excelencia cinematográfica, sino también para consolidar historias personales que capturan la atención del mundo entero. Este domingo, durante la celebración de los Premios BAFTA 2026, el actor irlandés Paul Mescal y la cantante Gracie Abrams eligieron el escenario más prestigioso del cine británico para dar el paso definitivo: oficializar su relación ante las cámaras de manera formal.
Los rumores que rodeaban a la pareja no eran nuevos, pero la estrategia de comunicación de ambos ha sido, hasta ahora, una danza de extrema discreción. Aunque llevan más de un año compartiendo sus vidas, sus interacciones públicas se limitaban a publicaciones esporádicas y sutiles en sus redes sociales. Sin embargo, la alfombra roja del Royal Festival Hall marcó el fin del hermetismo.
El camino hacia esta confirmación tuvo un prólogo revelador hace apenas unos días. La pareja fue captada en un evento mucho más distendido: la premiere de la película “Man on the Run” en un hotel londinense, donde posaron de forma casual nada menos que junto a Paul McCartney. Aquella imagen, aunque menos protocolar, fue el disparador que hizo sospechar a la prensa especializada que los BAFTA serían el lugar elegido para el anuncio de "alto nivel".
Aprovechando la nominación de Mescal como Mejor Actor por su aclamado trabajo en la película "Hamnet", la pareja decidió que no había mejor momento para presentarse al mundo como un frente unido. La visibilidad que otorga este certamen, considerado el termómetro previo a los Oscar, sirvió como el marco perfecto para este debut oficial.
El impacto de su aparición no solo radicó en el vínculo afectivo, sino también en un despliegue de estilo impecable que los posicionó como una de las parejas más sofisticadas de la noche. Gracie Abrams, quien ya cuenta con el respaldo de la industria de la moda tras haber sido portada de Vogue, deslumbró con una pieza de alta costura firmada por Chanel. El diseño, perteneciente al desfile Métiers d'Arts 2026, destacaba por una silueta negra adornada con delicados bordados florales y detalles en tono turquesa en las mangas.
Por su parte, Paul Mescal mantuvo su estatus de ícono de estilo masculino luciendo un traje de la casa Prada. La elección del actor irlandés no solo fue elegante, sino que guardó una armonía visual perfecta con el atuendo de su acompañante. Así, a partir de ahora, la dupla Abrams-Mescal deja de ser un secreto a voces para convertirse en la pareja del momento en la industria del entretenimiento.
