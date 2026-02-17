Vuelve la Fiesta del Cine: salas adheridas, cuándo es y cómo conseguir entradas a $4.000
Del 19 al 25 de febrero, en todo el país habrá tickets de cine promocionales. Qué complejos adhieren, reestrenos de películas clásicas y grandes estrenos.
Los amantes del séptimo arte tienen un gran motivo para celebrar. En los próximos días regresará a las carteleras de todo el país una nueva edición de "La Fiesta del Cine", un evento imperdible para disfrutar de la pantalla grande a un precio sumamente accesible.
La iniciativa busca invitar nuevamente al público a las salas ofreciendo una programación pensada para todas las edades y gustos.
IMPORTANTE: Cambió el pronóstico: cuándo llega el "tormentón" a CABA en medio de una fuerte alerta nacional
Cuándo es y cuánto cuestan las entradas
La esperada semana promocional se llevará a cabo desde este jueves 19 hasta el próximo miércoles 25 de febrero.
Durante estos siete días, el valor de las entradas será de tan solo $4.000 tanto para las funciones tradicionales en formato 2D como para las proyecciones en 3D. Además de este importante ahorro en el ticket de ingreso, la organización confirmó que cada complejo ofrecerá precios especiales para sus formatos premium y distintas promociones adicionales en los combos de pochoclos y golosinas.
¿Cuáles son las salas de cine adheridas?
Para garantizar una excelente experiencia de usuario y facilitar el acceso, una amplia variedad de complejos en todo el territorio nacional se sumaron a la iniciativa. A continuación, el listado de las principales cadenas y salas independientes confirmadas:
-
Grandes Cadenas Nacionales e Internacionales: Cinemark, Cinépolis, Atlas Cines, Multiplex, Sunstar, Las Tipas e IMAX.
Salas de Capital Federal, GBA y La Plata: Cinema La Plata, Cinema Adrogué, Cinema Devoto y EPM Cinemas.
Cines Regionales, Teatros e Independientes: Nuevo Cine Rex, Cines Costa, Cine Max, Flix, Renzi, CC Cinema, CC Cinema Concept, Cine 3D, Tu Cine, Play, Teatro Pila, Cinerama, Holiday, SC, Cine Belgrano, Sociedad Italiana Auditorium, Cines Centro y Cine Zurro.
La cartelera completa: estrenos y reestrenos
El menú cinematográfico de esta edición fue diseñado para combinar la nostalgia de los grandes clásicos, los tanques contemporáneos y las últimas novedades de la industria.
-
Los reestrenos: Volverán a proyectarse clásicos inolvidables como Casablanca y Lo que el viento se llevó, junto con aclamadas cintas como Notting Hill, Antes del amanecer y Antes del atardecer. La lista de regresos exitosos se completa con Barbie, Lilo y Stitch, F1, El Descenso y Conjuro 4. A nivel nacional, se destaca el reingreso de Homo Argentum, uno de los títulos argentinos más exitosos del último tiempo con Guillermo Francella.
Los estrenos: La semana de descuentos coincidirá con la llegada a los cines de nuevas películas que debutarán el mismo jueves 19 de febrero. Entre ellas destacan Líbralos del mal y ¿Está funcionando esto?, ampliando así la oferta para quienes busquen descubrir los nuevos títulos.
Los que siguen en cartelera: Quienes asistan podrán aprovechar la promoción para ver las películas que ya se encuentran en exhibición. Entre ellas se encuentran: Zootopia 2, Hamnet, Avatar, Silent Hill, El día del fin del mundo, Marty Supreme, La empleada, Goat, Cumbres Borrascosas, Caminos del crimen, The Moment y Ayuda!.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario