Vuelve la Fiesta del Cine: salas adheridas, cuándo es y cómo conseguir entradas a $4.000

image La fiesta del cine 2026

¿Cuáles son las salas de cine adheridas?

Para garantizar una excelente experiencia de usuario y facilitar el acceso, una amplia variedad de complejos en todo el territorio nacional se sumaron a la iniciativa. A continuación, el listado de las principales cadenas y salas independientes confirmadas:

Grandes Cadenas Nacionales e Internacionales: Cinemark, Cinépolis, Atlas Cines, Multiplex, Sunstar, Las Tipas e IMAX.

Salas de Capital Federal, GBA y La Plata: Cinema La Plata, Cinema Adrogué, Cinema Devoto y EPM Cinemas.

Cines Regionales, Teatros e Independientes: Nuevo Cine Rex, Cines Costa, Cine Max, Flix, Renzi, CC Cinema, CC Cinema Concept, Cine 3D, Tu Cine, Play, Teatro Pila, Cinerama, Holiday, SC, Cine Belgrano, Sociedad Italiana Auditorium, Cines Centro y Cine Zurro.

La cartelera completa: estrenos y reestrenos

El menú cinematográfico de esta edición fue diseñado para combinar la nostalgia de los grandes clásicos, los tanques contemporáneos y las últimas novedades de la industria.