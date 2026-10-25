Adrenalina, comedia negra y acción: la producción de HBO Max que causa furor

En busca de estabilidad económica, responde a una oferta laboral para trabajar como empleada doméstica en un exclusivo y misterioso edificio de Nueva York.

Lo que inicialmente parece un empleo sencillo y bien remunerado pronto se transforma en una auténtica pesadilla.

Sin saberlo, la protagonista ingresa a un lugar que esconde una violenta secta demoníaca, cuyos integrantes desarrollan actividades clandestinas dentro del edificio.

A medida que descubre lo que realmente ocurre, comprende que escapar no será una tarea sencilla. Cada piso representa una amenaza y los miembros de la organización están dispuestos a hacer cualquier cosa para impedir que salga con vida.

A partir de ese momento, la película se convierte en una sucesión de persecuciones, enfrentamientos físicos y escenas de supervivencia, en las que la protagonista deberá enfrentarse a numerosos enemigos.

Uno de los aspectos más particulares de la producción es su mezcla de géneros. Aunque parte de una premisa propia del cine de terror, incorpora secuencias de acción coreografiadas y situaciones de humor negro que buscan darle un tono diferente a la historia.

La violencia exagerada y las escenas sangrientas son elementos centrales de la propuesta, por lo que está especialmente orientada a espectadores que disfrutan del terror explícito y las películas de acción intensa.

Además, su duración relativamente breve la convierte en una alternativa para quienes buscan una película entretenida sin comprometer varias horas frente a la pantalla.

Reparto de "Te van a matar"

Uno de los principales atractivos de "Te van a matar" es su elenco, encabezado por actores reconocidos por sus participaciones en importantes producciones cinematográficas y televisivas.

Entre los protagonistas se encuentran:

Zazie Beetz: interpreta a la joven exconvicta que acepta trabajar en el misterioso edificio y termina enfrentándose a una secta. La actriz es conocida por sus participaciones en "Deadpool 2", "Joker" y la serie "Atlanta".

Patricia Arquette: forma parte del elenco principal y aporta su experiencia en producciones de suspenso y drama. Entre sus trabajos más destacados se encuentran "Boyhood", "Severance" y "Medium".

Tom Felton: integra el reparto de la película. El actor alcanzó reconocimiento internacional por interpretar a Draco Malfoy en la saga cinematográfica de "Harry Potter".

La dirección está a cargo de Kirill Sokolov, cineasta que apuesta por una puesta en escena dinámica, con escenas de combate, violencia estilizada y elementos de comedia oscura.

Por su parte, Andy Muschietti, director argentino reconocido por películas como "It" y "The Flash", participa como productor de esta propuesta.

La combinación de un elenco reconocido, una historia de supervivencia y una estética marcada por la violencia convierte a "Te van a matar" en una de las opciones de HBO Max para quienes disfrutan de las películas de terror y acción.

Con una trama directa y una duración de poco más de una hora y media, la producción apuesta por mantener la tensión desde sus primeras escenas hasta el desenlace, sin dejar de lado el humor negro que caracteriza su propuesta.