Noelia Marzol apuntó contra una influencer que habló de ella en un TikTok

Y agregó: “La gente que va por el transporte público agarrándose por todos los caños que se le crucen a lo Noelia Marzol. No entiendo cómo no les da asco saber que eso lo tocó hasta el primo del marido de Pampita y ustedes van y lo tocan”. “Y peor, porque no termina ahí: después agarran y se tocan la cara”, finalizó la tiktoker.

Ante lo ocurrido, la bailarina le respondió a través de la red social X: “Seguramente se puso cosas en la boca más sucias que eso… (el caño del subte) y también se las debe haber pasado por la cara”.

Y agregó: “Qué sé yo… no es tan grave que mis hijos suban al tren a pasear una vez en la vida”. Por último, cerró: “Relax tiktokera. La vida pasa afuera también. Besos (así saludan ustedes ¿no?)”.

