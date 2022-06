Sol Despeinada: "La gente que ve Sex no tiene el cuerpo de Noelia Marzol, sino uno parecido al mío"

La docente de la UBA y bloggera Sol Despeinada contó como se incorporó a la obra Sex

En el programa Right Now en C5N la docente en salud sexual y reproductiva recordó cómo fue la convocatoria: "De repente me llegó un mensaje de un desconocido por Whatsapp y era (José María) Muscari que me decía que había un rol que quedaba libre y le gustaría convocarme", relató Sol.