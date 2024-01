Norberto Marcos tiene un plan para derrotar a Fátima Flórez legalmente

plan norberto fatima florez

Asimismo, para ampliar su información, el conductor destacó: “Esto me pareció genial porque de solo imaginarme a Norberto en el teatro viendo a Fátima pienso en lo espectacular que puede ser para nosotros los periodistas esa imagen”. Y continuó: “Pero atención con esto, si bien me dijeron que Norberto busca info precisa de todos los cuadros de Fátima en su obra no iría él a ver el espectáculo sino que filtraría a alguien de su confianza para obtener así toda la data de lo qué pasa arriba del escenario”.

Al parecer, este plan de Marcos tiene que ver con su batalla legal con la humorista. “Me decían que Norberto quiere hacer un análisis puntilloso y preciso de lo que ocurre en el show producido por Guillermo Marin para tener elementos certeros en la Justicia”, explicó Juan Etchegoyen ante su público.

Por último, cerró: “No quiere dejar nada al azar y es por eso que evalúa esta posibilidad de mandar a alguien de su producción que nadie conozca o directamente comprar la entrada e ir él a verla, sería maravilloso”.