Nueva York: la increíble promoción de House of the Dragon en el Empire State

Luego del éxito de "Game of Thrones", Max lanzó "House of the Dragon" siendo éste uno de los spin off más emblemáticos en la historia de las series. De hecho, fue tal el nivel de furor que este domingo 16 de junio la plataforma finalmente estrenó su segunda temporada con el primer episodio y a partir de los próximos domingos, hasta agosto, se podrán ver los distintos capítulos que forman parte de esta trama, una de las mejores en la ficción.