Nuevas incorporaciones al lineup del Lollapalooza Argentina 2026
El festival más grande del país sigue sumando figuras: Ruel y Blood Orange se incorporan al Lollapalooza Argentina 2026, que celebrará su décimo aniversario con una edición monumental en el Hipódromo de San Isidro.
El festival más importante del país sigue agrandando su grilla con nombres que prometen hacer historia. Ruel, una de las voces más destacadas del pop australiano, y Blood Orange, el aclamado proyecto del multifacético Dev Hynes que combina soul, R&B y pop experimental, se suman oficialmente al cartel del Lollapalooza Argentina 2026.
Tras el enorme revuelo que generó el anuncio de los headliners —Sabrina Carpenter, Tyler, The Creator, Chappell Roan, Deftones, Skrillex, Lorde, Doechii, Turnstile, Lewis Capaldi y Paulo Londra—, la llegada de estas nuevas figuras eleva aún más la expectativa para el regreso del festival al Hipódromo de San Isidro. Con esta confirmación, se inicia la cuenta regresiva hacia uno de los fines de semana más esperados del calendario musical.
Organizado por DF Entertainment, el Lollapalooza celebrará su segunda década en territorio argentino con una edición que promete ser colosal, tanto por la calidad de los artistas como por la diversidad de estilos. El encuentro se realizará del 13 al 15 de marzo de 2026, y reunirá a más de 100 músicos de todo el mundo, en una propuesta que une generaciones, géneros y tendencias.
Desde su desembarco en Buenos Aires en 2014, el Lollapalooza se consolidó como un evento icónico que trasciende lo musical: un punto de encuentro cultural, social y estético que transforma por completo la experiencia del público. A lo largo de los años, el festival ha recibido a figuras de la talla de The Strokes, Arctic Monkeys, Billie Eilish, Foo Fighters y Rosalía, entre muchas otras.
Con la incorporación de Ruel —que llegará al país en su mejor momento artístico— y Blood Orange, reconocido por sus producciones elegantes y sus colaboraciones con artistas como Solange, Florence + The Machine y ASAP Rocky, el cartel de 2026 confirma su ambición de combinar grandes nombres internacionales con nuevas voces de vanguardia.
