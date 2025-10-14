Nuevas incorporaciones al lineup del Lollapalooza Argentina 2026

Desde su desembarco en Buenos Aires en 2014, el Lollapalooza se consolidó como un evento icónico que trasciende lo musical: un punto de encuentro cultural, social y estético que transforma por completo la experiencia del público. A lo largo de los años, el festival ha recibido a figuras de la talla de The Strokes, Arctic Monkeys, Billie Eilish, Foo Fighters y Rosalía, entre muchas otras.

Con la incorporación de Ruel —que llegará al país en su mejor momento artístico— y Blood Orange, reconocido por sus producciones elegantes y sus colaboraciones con artistas como Solange, Florence + The Machine y ASAP Rocky, el cartel de 2026 confirma su ambición de combinar grandes nombres internacionales con nuevas voces de vanguardia.