¿Nuevo amor? Martín Demichelis disfrutó de un show en Mendoza y fue visto muy cerca de una mujer

Evangelina Anderson habló del video con Ian Lucas en un boliche: "Me parece una..."

Evangelina Anderson viene dando de qué hablar durante los últimos meses por diferentes motivos. Desde hace algunas semanas atrás, comenzaron a vincularla con Ian Lucas, compañero de MasterChef Celebrity, pero hasta el momento ninguno había hablado al respecto.

Sin embargo, el silencio terminó y este martes la modelo habló del tema, ya que durante el fin de semana dieron a conocer un video de ambos en un boliche, donde parecían estar a los besos. En diálogo con Desayuno Americano, Evangelina contó todos los detalles de esta situación y puso punto final a las especulaciones.

"¿Estaba a los besos? Decime la verdad", le consultó el cronista a la ex de Martín Demichelis. Sin vueltas, respondió: "No, mentiras no. Se nota que no es un beso, es mentira. No voy a estar a los besos absolutamente con nadie en un boliche, por favor".

Y explicó sobre esa situación: "En una discoteca le hablas al oído a la gente porque no se escucha nada y yo que vivo disfónica hablo cerca también.Me parece una pavada cuando vi esas imágenes, la gente no come vidrio".

Acto seguido, quisieron saber si tendría un romance con alguien más chico, a lo que Anderson se sinceró: "Yo no digo nada de la edad, el día de mañana si es una persona más grande o más chica, qué se yo. Yo nunca me enamoré de alguien con tanta diferencia de edad".

Y dejó en claro sobre su presente sentimental: "Hace un año y medio casi (de su separación de Demichelis), si conociera a alguien no habría problema, sinceramente estoy sola, más sola que una, todo el día trabajando y con mis hijos. A Ian lo adoro, es lo más, todos lo queremos mucho y quiero a todos mis compañeros".

"Sinceramente estoy sola, solterisima. Estoy trabajando todo el día y con mis hijos", finalizó la modelo.