¿Nuevo amor? Martín Demichelis disfrutó de un show en Mendoza y fue visto muy cerca de una mujer
El ex técnico de River asistió al Sunsetstrip en Potrerillos junto a un grupo de amigos y las cámaras lo captaron acompañado por una joven.
Durante la última jornada de las presentaciones de Hernán Cattáneo en Potrerillos, Mendoza, Martín Demichelis se sumó al público que colmó el predio para disfrutar del DJ argentino.
El ex DT de River llegó en un grupo reducido de amistades y permaneció en la zona ultra VIP, donde se lo vio relajado y de muy buen ánimo.
Según contaron en A la tarde (América), el exfutbolista no pasó desapercibido: las cámaras lo captaron acompañado por una mujer morocha, con quien compartió charlas, risas y un rato de evidente cercanía.
“Se lo vio muy sonriente, muy acaramelado con esta joven. Hay chape, hay un abrazito de él, muy cariñoso”, detalló Oliver Quiroz.
Mientras tanto, Evangelina Anderson continúa siendo tema de conversación en los medios por los rumores que la vinculan con Ian Lucas, su compañero en MasterChef Celebrity. La coincidencia temporal entre ambos episodios volvió a poner a la expareja en el centro de la escena pública.
Evangelina Anderson habló del video con Ian Lucas en un boliche: "Me parece una..."
Evangelina Anderson viene dando de qué hablar durante los últimos meses por diferentes motivos. Desde hace algunas semanas atrás, comenzaron a vincularla con Ian Lucas, compañero de MasterChef Celebrity, pero hasta el momento ninguno había hablado al respecto.
Sin embargo, el silencio terminó y este martes la modelo habló del tema, ya que durante el fin de semana dieron a conocer un video de ambos en un boliche, donde parecían estar a los besos. En diálogo con Desayuno Americano, Evangelina contó todos los detalles de esta situación y puso punto final a las especulaciones.
"¿Estaba a los besos? Decime la verdad", le consultó el cronista a la ex de Martín Demichelis. Sin vueltas, respondió: "No, mentiras no. Se nota que no es un beso, es mentira. No voy a estar a los besos absolutamente con nadie en un boliche, por favor".
Y explicó sobre esa situación: "En una discoteca le hablas al oído a la gente porque no se escucha nada y yo que vivo disfónica hablo cerca también.Me parece una pavada cuando vi esas imágenes, la gente no come vidrio".
Acto seguido, quisieron saber si tendría un romance con alguien más chico, a lo que Anderson se sinceró: "Yo no digo nada de la edad, el día de mañana si es una persona más grande o más chica, qué se yo. Yo nunca me enamoré de alguien con tanta diferencia de edad".
Y dejó en claro sobre su presente sentimental: "Hace un año y medio casi (de su separación de Demichelis), si conociera a alguien no habría problema, sinceramente estoy sola, más sola que una, todo el día trabajando y con mis hijos. A Ian lo adoro, es lo más, todos lo queremos mucho y quiero a todos mis compañeros".
"Sinceramente estoy sola, solterisima. Estoy trabajando todo el día y con mis hijos", finalizó la modelo.
