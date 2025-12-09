A qué hora dan hoy martes MasterChef Celebrity: qué pasa esta noche en la gala

"Si hay un repechaje, ahí estaré", prometió el comediante que fue furor en la red social TikTok durante la pandemia de Covid-19, lo que le permitió saltar a la fama y comenzar un camino en los medios. "La verdad estoy muy agradecido", comenzó a decir, para luego emocionarse.

"Me cuesta mucho bajar de cáscara que te vas armando. Más allá de todo lo que es el programa en sí, es hermoso el vínculo también que vas generando con algo tan cercano como la comida y algo con lo que yo tuve mucho conflicto siempre, con trastornos alimenticios y, a partir de estar en esta experiencia, empecé a mejorar un poco el vínculo, a conectarme un poco más con el momento de comer y, simplemente, darle una cuota de valor y, yo por lo menos, lo capitalizo", reveló, emocionando a sus compañeros.

Luego, destacó que el grupo de compañeros "es hermoso" y agradeció a los jurados por "romper sus miedos, animarlos y empujarlos".

alex masterchef