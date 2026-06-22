Conmovedor: Gustavo Conti recordó a Silvina Luna en el día de su cumpleaños
El domingo pasado, la modelo hubiera cumplido 46 años y el ex Gran Hermano la recordó con un mensaje emotivo en sus redes. Los detalles.
Existen ciertos lazos de amistad que logran esculpir huellas tan profundas que ni el transcurrir de las temporadas ni la distancia física consiguen desvanecer. Este domingo, Gustavo Conti optó por evocar la figura de Silvina Luna en el marco de una jornada cargada de simbolismo: la fecha exacta en la que la recordada actriz y modelo hubiese celebrado su cumpleaños número 46. Conmovido por el peso de la efeméride, el exparticipante del reality "Gran Hermano" apeló a sus plataformas digitales para difundir un compendio de postales inéditas y dedicatorias desbordantes de afecto, visibilizando el estrecho nivel de entendimiento mutuo que supieron forjar a lo largo de los años.
“Feliz cumple, gordita de mi corazón”, plasmó Conti en una publicación que no tardó en movilizar la sensibilidad de sus seguidores y de la opinión pública que atesora la memoria de la modelo.
Las capturas fotográficas seleccionadas exhiben desde andanzas de la cotidianeidad hasta periplos turísticos y festividades compartidas, desnudando la absoluta confianza mutua que edificaron en vida. En varias de estas postales también se hizo presente Ximena Capristo, compañera de vida de Gustavo, quien sostenía un vínculo de hermandad igualmente estrecho con la exmodelo.
La demostración de cariño en las redes no se limitó únicamente a las fotografías estáticas. El mediático confeccionó un acotado fragmento audiovisual donde integró una gran cantidad de retratos compartidos, recorriendo desde las instancias más festivas hasta los momentos de mayor recogimiento íntimo en compañía de Capristo. La iniciativa fue correspondida de inmediato con centenares de mensajes de acompañamiento por parte de internautas y allegados al ambiente artístico, quienes ponderaron la actitud de custodiar la memoria de la joven ausente.
El 21 de junio se consolidó para el círculo cercano de la modelo como una jornada signada por las sensaciones a flor de piel. El propio Conti rememoró este impacto emocional en una publicación paralela en su perfil de Instagram, donde expuso una instantánea cálida y desprovista de posturas rígidas: en ella, él se luce con una remera oscura con semblante distendido, mientras que ella aparece con su cabello al viento, aretes de gran porte y un atuendo en tonos claros, irradiando su habitual calidez. El texto incorporado sobre la imagen graficó el trasfondo místico del posteo.
“Gordita te soñé, nos abrazamos y dijiste que era como el tema de Phil Collins ‘confianza’. ¡Busqué la relación de Phil y la confianza y me tiró este tema! PIEL DE GALLINA al leer la traducción. NO ESCUCHO PHIL, PERO SÍ CONOCÍA EL TEMA HASTA AHÍ”, describió el actor, evidenciando la conmoción que le produjo aquella vivencia nocturna.
Como cortina musical para ilustrar semejante vivencia, el exparticipante del reality se inclinó por el clásico melódico "Against All Odds", obra del músico británico Phil Collins. Esta pieza musical no fue escogida de manera azarosa, ya que constituye la banda sonora principal del largometraje de ficción "El poder y la pasión" (1984), una composición lírica estructurada en torno a las temáticas del desamor, el duelo por la pérdida y el anhelo de una nueva oportunidad.
“How can I just let you walk away?” (¿Cómo puedo dejarte ir?) y “Take a look at me now” (Mírame ahora), las estrofas traducen de forma fidedigna el padecimiento ante la vacante física y la imperiosa necesidad de un nuevo punto de encuentro.
De este modo, las líneas operaron como un canalizador directo para exhibir el modo en que el recuerdo de Luna continúa latiendo en el día a día de sus afectos más cercanos. A un día de cumplirse la fecha de su nacimiento, la imagen de la modelo recuperó centralidad en el imaginario colectivo, demostrando que el afecto genuino resiste la prueba del tiempo.
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