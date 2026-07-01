El descargo de Laura Ubfal tras los dichos de Santiago del Moro: "La gordofobia es una realidad"

Además, destacó que su recorrido profesional nunca estuvo condicionado por su aspecto físico y expresó: “O sea, tuve una carrera maravillosa. Soy feliz. Si no me fue bien en algún programa, mejor que en otro no es por lo físico. Pero bueno, creo que hay gente que tiene mucho menos capacidad intelectual y obviamente le va a ir bien por un tema físico. Y no me quejo. Y es así. Y es el medio”.

Para cerrar, comparó el escenario argentino con el de otros mercados televisivos y concluyó: “Lo que pasa es que realmente en otros países hay más posibilidades. Porque si fuera la Argentina, Oprah Winfrey no hubiera triunfado ni Ellen DeGeneres”.

Qué había dicho Santiago del Moro sobre Laura Ubfal

Todo comenzó durante la emisión del lunes de LAM (América TV), cuando Santiago del Moro fue consultado sobre su vínculo con Laura Ubfal y sorprendió con una defensa pública hacia la periodista.

Ante la pregunta del cronista de Ángel de Brito: "¿Qué tiene Laurita que es, tal vez, tu panelista preferida?", el conductor respondió: "Hay que respetar a Laura Ubfal. Se la subestima mucho en este medio. El otro día la venía escuchando que estaba en Bondi haciendo ella su programa y habló 20 minutos reloj, Laura, de series, de festivales, de teatro, de cine. Es una mujer con una cultura general que tiene poca gente, es una consagrada de este medio, es un amante de este programa, ella ama a Gran Hermano".

Sin embargo, la frase que más repercusión tuvo llegó después, cuando agregó: "Lo que te voy a decir es polémico, yo creo que a Laura le va muy bien, pero creo que si tuviera por ahí 60-90-60 o tuviera 25 años, a lo mejor tendría su programa y saldría desde el Mundial, desde Miami, ¿entendés? Tendría otra carrera. Pero a veces se la castiga mucho porque no tiene como esa imagen hegemónica ante los ojos de este lente que es tan cruel".

Del Moro reforzó su postura al afirmar: "Muy poca gente está tan preparada como Laura Ubfal para estar en este medio".

Finalmente, el periodista de LAM le comentó que las opiniones de la panelista suelen dividir aguas: "Laura lo que dice generaautomáticamente ida y vuelta respuestas a favor y en contra". Frente a eso, el conductor concluyó: "A veces las cosas que dice Laura no las entienden, porque a veces tiene como cierto nivel... No lo de la discusión llana. Hablo de cuando ella intenta fijar una idea o abrir un poco más el debate. A veces se la castiga mucho. Pero bueno, es una mujer importante".