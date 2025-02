Nuevo chat de Wanda Nara con Keita Baldé provoca un tremendo escándalo

En ese sentido, el periodista revela más detalles sobre su información. “Wanda le reclama a Keita por algo que le ocurrió y también menciona a Simona, pareja del futbolista. Además hay una serie de mensajes reenviados que no se sabe quién le dijo eso a Wanda que aparece al principio de la charla”. Tras esta confesión, Etchegoyen puso los mensajes al aire.

wanda nara keitha baldé

Wanda Nara a Keita Baldé: “Ahora te mando las fotos de la mujer con la que te viste el 29 de diciembre en Milán. No me paran de mandar fotos tuyas con mujeres y a todas las provocó Simona”.

Wanda Nara a Keita Baldé: “¿Simona haciéndome quedar como una puta y vos no me defendes? Cuando yo no tengo nada que ver".

Después de leer estos mensajes y ponerlos al aire, Juan concluyó: “Cabe destacar que después de esto que te estoy mostrando, Keita eligió bloquear a Wanda y nunca más la desbloqueó por eso después le escribe Kennys Palacios y no la conductora”.