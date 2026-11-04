A Mauro Icardi le cerraron las puertas definitivamente en el Inter: "No entra en nuestros planes"
Giuseppe Marotta, presidente del conjunto italiano, fue contundente cuando le consultaron por la posibilidad de repatriar al delantero argentino.
El regreso de Mauro Icardi al Inter parece cada vez más lejano. Después de que el delantero argentino reconociera públicamente su deseo de regresar al equipo de Milán para tener una despedida diferente, Giuseppe Marotta, presidente de la institución, descartó esa posibilidad con una respuesta contundente.
En una entrevista con Sky Sports, el dirigente fue consultado sobre la situación del atacante y si existía la posibilidad de incorporarlo en el actual contexto del equipo. Sin rodeos, dejó en claro que su vuelta no está contemplada. "No sé si se ofreció, a nosotros seguramente no", comenzó Marotta al referirse al excapitán del Nerazzurri.
Luego, fue todavía más categórico: "Honestamente, no entra en nuestros planes, así como tampoco entra en nuestros planes adquirir un nuevo delantero". La negativa llegó en un momento particular, ya que sufrieron varias bajas en su ofensiva durante las últimas semanas, entre ellas la de Lautaro Martínez. Sin embargo, la dirigencia considera que no necesita sumar otra alternativa para el ataque.
Marotta destacó el paso de Mauro Icardi por el Inter
Pese a descartar cualquier posibilidad de regreso, el presidente del conjunto italiano tuvo palabras de reconocimiento para el delantero argentino, que dejó una huella importante durante su etapa en el club. "De todos modos, también es una consideración agradable la de un jugador que le dio mucho al Inter", expresó.
Los números respaldan esa valoración: disputó 219 partidos con la camiseta del equipo italiano y convirtió 144 goles. Además, llegó a convertirse en capitán y uno de los principales referentes de la institución. Marotta también explicó por qué el Inter no considera necesario incorporar un quinto atacante, a pesar de las dificultades que tuvo para conformar su delantera en los últimos encuentros.
"Tenemos cuatro delanteros y da la casualidad de que faltaron al menos tres al mismo tiempo. Pero esto es pura fatalidad. Es como si los dos arqueros se lesionaran y jugara el tercero. Es normal, no podés tener cuatro o cinco arqueros", argumentó.
¿Qué había dicho Icardi sobre su deseo de volver al Inter?
Las declaraciones del dirigente se produjeron pocos días después de que Icardi hablara sobre su salida del Inter y reconociera que le gustaría regresar para cerrar su historia de otra manera. El delantero de 33 años se encuentra sin equipo desde que terminó su vínculo con Galatasaray. Aunque recibió diferentes propuestas, todavía no encontró un proyecto que lo convenciera para continuar su carrera.
En una entrevista con el diario italiano La Repubblica, explicó por qué decidió esperar antes de definir su futuro: "He recibido ofertas, pero preferí esperar antes que aceptar un proyecto con el que no estuviera totalmente comprometido".
También manifestó sus ganas de regresar a Italia, país en el que desarrolló una parte importante de su trayectoria profesional. "Crecí en Italia como persona y como futbolista. Me gustaría volver con un proyecto que me apasione y la oportunidad de construir algo importante. La conexión con el pasado sigue ahí, pero miramos hacia el futuro", sostuvo.
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