A Mauro Icardi le cerraron las puertas definitivamente en el Inter: "No entra en nuestros planes"

"Tenemos cuatro delanteros y da la casualidad de que faltaron al menos tres al mismo tiempo. Pero esto es pura fatalidad. Es como si los dos arqueros se lesionaran y jugara el tercero. Es normal, no podés tener cuatro o cinco arqueros", argumentó.

¿Qué había dicho Icardi sobre su deseo de volver al Inter?

Las declaraciones del dirigente se produjeron pocos días después de que Icardi hablara sobre su salida del Inter y reconociera que le gustaría regresar para cerrar su historia de otra manera. El delantero de 33 años se encuentra sin equipo desde que terminó su vínculo con Galatasaray. Aunque recibió diferentes propuestas, todavía no encontró un proyecto que lo convenciera para continuar su carrera.

En una entrevista con el diario italiano La Repubblica, explicó por qué decidió esperar antes de definir su futuro: "He recibido ofertas, pero preferí esperar antes que aceptar un proyecto con el que no estuviera totalmente comprometido".

También manifestó sus ganas de regresar a Italia, país en el que desarrolló una parte importante de su trayectoria profesional. "Crecí en Italia como persona y como futbolista. Me gustaría volver con un proyecto que me apasione y la oportunidad de construir algo importante. La conexión con el pasado sigue ahí, pero miramos hacia el futuro", sostuvo.