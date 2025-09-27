Evalúan operar otra vez a Thiago Medina: cómo sigue su salud y qué dijo Daniela Celis al respecto

En medio de esta situación, Daniela Celis volvió a aparecer e hizo un alentador posteo en sus redes sociales. "¡Thiago hoy experimentó una leve mejoría!", escribió.

Y detalló que "el resto de los parámetros continúan igual", mientras que continuó con el "pedido de Cadena de oración", al asegurar que "es muy importante para este proceso". "Queremos agradecer a todos los que nos están ayudando y enviando sus fuerzas", concluyó Daniela.