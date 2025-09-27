Evalúan operar otra vez a Thiago Medina: cómo sigue su salud y qué dijo Daniela Celis al respecto
El exparticipante de Gran Hermano continúa internado y los médicos siguen analizando los pasos a seguir. El mensaje de su expareja acá.
Se cumplieron dos semanas de brutal accidente que sufrió Thiago Medina con su moto. El joven continúa internado y luchando por su vida en el Hospital Mariano y Luciano de la Vega de Moreno. El ex participante de Gran Hermano continúa en terapia intensiva en estado reservado por el compromiso que presentan sus pulmones y esta semana los médicos comenzaron a barajar la posibilidad de una nueva intervención.
Pía Shaw explicó en A la Barbarossa, que tras la crisis respiratoria que atravesó Thiago el martes por la noche los especialistas empezaron a hablar de la posibilidad de realizarle una traqueostomía para tratar que sus pulmones comiencen a funcionar por sí solos.
“Hubo un ateneo para ver qué era lo que se hacía después de que el martes a la noche sufriera lamentablemente un hecho que los preocupó a todos, que tuvo que ver con las vías respiratorias”, explicó la periodista.
Y agregó: “Pudo salir de esa crisis y finalmente se hizo, al otro día, un ateneo para ver cómo continuaban con los medicamentos y con respecto a la famosa traqueostomía que en algún momento se empezó a hablar la idea de que si esto no llegara a funcionar… porque lo que tienen que intentar hacer es que sus pulmones empiecen a trabajar solos, y hoy siguen con una ayuda y necesitan que día a día haya un pasito más”.
En medio de esta situación, Daniela Celis volvió a aparecer e hizo un alentador posteo en sus redes sociales. "¡Thiago hoy experimentó una leve mejoría!", escribió.
Y detalló que "el resto de los parámetros continúan igual", mientras que continuó con el "pedido de Cadena de oración", al asegurar que "es muy importante para este proceso". "Queremos agradecer a todos los que nos están ayudando y enviando sus fuerzas", concluyó Daniela.
